港深創科園培育計劃啟動　孫東：為初創企業提供全方位支援

港深創科園培育計劃周一（30日）舉行啟動禮暨科技日展覽，創新科技及工業局局長孫東、常任秘書長暨港深創科園公司董事會主席蔡傑銘，以及港深創新及科技園公司行政總裁馬惟善等出席。



2026年3月30日，創新科技及工業局局長孫東在港深創科園培育計劃啟動禮暨科技日展覽上致辭。（政府新聞處圖片）

孫東致辭時表示，特區政府正全力推動創科產業發展，其中一個關鍵策略，就是為初創企業和科技人才建構一個充滿活力的生態圈。河套合作區是國家戰略規劃下粵港澳大灣區的重大合作平台，港深創科園肩負着搭建平台、匯聚資源、孕育人才的重要使命，讓創新意念能夠落地生根，轉化為實際的產業成果，貢獻實體經濟增長。

他指出，要將一個創新理念轉化為市場上的成功產品、商品，最困難的往往是起步階段，除了資金，初創企業更需要市場指導、產業對接等全方位的支援，這正是港深創科園推出培育計劃的初衷所在。培育計劃的啓動只是一個開始，他期望港深創科園公司能繼續與各界攜手，將這個平台打造成為一個「引進來、走出去」的國際跳板。

2026年3月30日，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘在港深創科園培育計劃啟動禮暨科技日展覽上致辭。（政府新聞處圖片）

第一期餘下地塊第二季陸續推出

蔡傑銘致辭時稱，港深創科園園區第一批次的發展中，八座大樓已有三座落成並投入營運，其餘五座大樓預計今年內陸續落成。與此同時，特區政府會向園區公司額外注資100億元，引入市場力量加快發展第一期餘下地塊、提供重要和公用基礎設施、進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。而第一期發展的餘下地塊，會在今年第二季陸陸續續、有秩序推出。

他又稱，成功的創科園區，更需要軟實力的支撐。為初創團隊和企業提供起動、孵化及加速等不同階段的專屬培育計劃，既能為創科園區吸引更具潛力的初創團隊和企業落戶，亦支撐整個生態圈的發展。

其中，立法會去年撥款兩億元設立河套港深創科園生命健康科技初創企業培育計劃，為進駐河套香港園區的生命健康領域的初創企業提供支援，落實推動科研轉化。此外，園區公司亦撥出資源推行人工智能、數據科學、先進製造領域等等的培育計劃，讓不同賽道的初創團隊，都能找到適合自己的「成長加速器」。