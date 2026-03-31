貨車司機貪方便切線轉彎撞斃孕婦　官斥持續犯錯非疏忽　囚22月

貨車司機在觀塘駕駛時突切線轉彎兼未打燈，撞斃一名懷孕4個月的孕婦釀一屍兩命。司機早前經審訊被裁定危駕罪成，案件今(31日)在區域法院判刑，法官林偉權指被告持續犯錯，終釀成今次的意外，並非一時疏忽，且後果嚴重，認為罪責屬中等，考慮被告過往交通違規情況不嚴重，判囚22個月及停牌5年，需自費參與駕駛改進課程。



被告梁志華（61歲，貨車司機），被裁定1項危險駕駛引致他人死亡罪成。控罪指他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴(31歲)死亡。被告否認危駕致他人死亡罪，但承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。

被告梁志華否認危險駕駛引致他人死亡，並指事主「細粒」，不知她從那裡飊出來。(朱棨新攝)

被告梁志華2024年1 月9日駕駛貨車時，在觀塘駿業街與海濱道交界，撞到當時懷孕4個月的女子陳健晴，陳頭部重創，昏迷送院，現場地面遺下染血口罩和頸巾等物件，並有大灘血迹。（梁偉權攝）

現場地面遺下染血頸巾等物件，並有大灘血迹。（梁偉權攝）

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場地面遺下染血急救用品。（梁偉權攝）

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，貨車車頭輕微損毀。（梁偉權攝）

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹。（左朗星攝）

被告稱意外後情緒亦受打擊

辯方求情指，被告已自願歸還駕駛執照。自意外起，其情緒遭受打擊，目前要在公立醫院接受治療，同時他亦患有尿道結石。被告的前僱主等人撰信指被告為人盡忠職守，駕駛態度良好，在職期間未有發生過任何意外。

案發時該路段並非連續雙白線

辯方強調，被告當時僅一時判斷錯誤，未有處理好視線盲點。案發地點並非連續雙白線，被告其實未有違反交通規則，運輸署事後才把該處改成連續雙白線，望法庭接納被告只是一時疏忽而輕判。

過往只有一項沒遵守燈號記錄

林官判刑時指，被告現年61歲，自1990年起取得車牌，至今只有一項沒有遵守燈號的記錄，屬紀錄良好。被告是家中的經濟支柱，婚後一直安分守己。案件對其造成心理創傷，無法繼續駕駛，死者的親屬甚至對他作攻擊，令其精神狀態惡化。

官斥被告為貪方便連環犯錯釀意外

林官指，本案量刑時應以被告的行為作首要考慮。被告不幸地犯了數個錯誤，積疊成危險駕駛，釀成今次的意外。他並非一時判斷錯誤，而是為了方便自己稍後右轉，而造成的持續疏忽，故其罪責屬中等，但後果嚴重。

同意大部份案情獲酌量減刑

林官續指，被告承認不小心駕駛，僅屬片面認責，不算認罪，惟被告同意大部分控方舉證，故酌情減刑，終判囚22個月及停牌5年，亦需自費參與駕駛改進課程。

被告沒打燈突切入左二線轉彎

案情指，事發於2024年1月9日下午3時許，被告駕駛中型貨車經基業街右轉入海濱道，再沿左一線行駛 ，懷有身孕的陳姓事主，路過行人過路處準備過馬路，惟被告沒有打燈下右轉，切入海濱道左二線。此時陳已到達馬路中間，陳被撞到後倒在地上。

陳被撞至頭骨骨折當場口鼻出血

救護員其後到達現場，陳躺在馬路中心不清醒亦沒有反應，但仍有呼吸及脈搏，口鼻大量出血，右眼附近有瘀傷 。陳送院後情況轉差，1月11日早上不治。醫療報告指她懷孕16至18週，死因為頭部多處受傷，包括頭骨骨折、蛛網膜下腔出血及腦水腫。

被告被捕後在警誡下稱，看不到陳從哪裡走出馬路，但感覺是從左邊，因為右邊的行人路並沒有人。

案件編號：DCCC1534/2024