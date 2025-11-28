宏福苑火災｜警報系統長關、工人吸煙　前保安主任揭屢上報無果

大埔宏福苑發生的五級奪命火，造成多人死傷，包括一名消防員不幸殉職。屋苑起火後，不少居民表示屋苑火警鐘沒有響起；大維修工人常在棚架上吸煙，質疑是肇禍原因之一。



宏福苑前保安主任黃先生接受《香港01》訪問表示，入職首天已發現屋苑的火警系統被關閉，多次向公司上報做法違規，但不獲受理跟進。他曾多次目睹維修工人使用後門的走火通道出入，估計物管公司為了方便他們而關閉系統。黃先生說，在屋苑任職約兩星期便辭職，期間每日接獲逾10宗居民投訴，當中，幾乎有數宗是涉及工人吸煙問題，他勸籲工人後，只被敷衍回應，情況未見改善。



大埔宏福苑周三（27日）發生五級奪命火，至今（27日）已造成至少55人死亡，包括一名消防員。（梁鵬威攝）

每日收到至少10宗投訴 向物管公司反映無人理

黃先生今日接受電話訪問時指，他於今年5月1日在宏福苑擔任保安主管，至14日左右離職。當時屋苑已進行大維修，他入職首日「櫈都未坐」，便接到住客投訴，指樓宇有滲水，及工人在棚架上吸煙。每天都收到至少10個類似投訴。

他憶述入職時消防火警鐘已被關掉，於是他向物管公司反映相關做法有風險，警報系統和灑水系統若未能正常運作，一旦發生火警時便會有危險。黃先生續說，雖然他指出及反映問題，但物管公司並沒有跟進處理，他亦因此決定辭去職務。

宏福苑慘受烈焰吞噬，幾乎沒有一處外牆圓好無損。（梁鵬威攝）

宏福苑慘受烈焰吞噬，截至今日（27日）下午仍然有濃煙由單位冒出。（梁鵬威攝）

料物管公司關閉消防系統 方便工人後門出入

另外，他表示，屋苑內的工人經常不經大堂出入，而是選擇從消防後梯進出，估計物管公司為了方便工人而關掉火警系統。他指，只有保安可以接觸消防系統面板去開啟或關閉系統。

黃先生續說，經常接獲很多關於工人在屋苑吸煙的投訴，幾乎每天都有數宗。對於工人吸煙的行為，他表示只能提醒他們不要吸煙，工人們只會說「好好好」來敷衍他，很快便會故態復萌。

黃先生認為，今次宏福苑五級火如果消防系統正常運作，相信可以減少傷亡人數，居民可以及早和更安全地撤離。