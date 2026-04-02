宏福苑｜曾有業主被拒入大會惹爭吵　居民質疑物管核實授權票疏漏

大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）進入第八場，即首輪最後一場，連日有不少居民到場。有居民聽畢今日聽證會後表示，業主大會期間時有爭吵甚至打架，「有業主想入無得入」，物管應知居民就授權票有不滿，另質疑管理處輕視核實授權票工序；又有住戶稱多數街坊屬意最便宜的大維修承建商，但結果卻是最貴的工程當選，居民不知如何推翻，「最後只能肉隨砧板上。」



2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日。（馬耀文攝）

宏盛閣居民：對管理處職員聲稱沒收到投訴感到奇怪

首日證人，居宏盛閣居民梁浩軒表示，雖以前甚少參與屋苑會議，但單位位於會議室對面，每逢會議日時，「夜晚8、9點就會好嘈，有業主想入去聽但入唔到」，相信管理處知道業主就授權票有不滿，但不清楚為何管理處沒處理相關問題，對管理處職員今日作供聲稱沒收到投訴感到奇怪。

首日證人，宏盛閣居民梁浩軒表示單位位於會議室對面，每逢會議日時夜晚都聽到糾紛。（羅日昇攝）

梁浩軒又引述街坊經驗，物管公司在登記業主時沒要求出示身份證，僅憑登記冊上的姓名和電話號碼便放行，認為該舉動不夠嚴謹、過於草率，希望日後相關部門改善態度。

批評消防處指工人食煙並非其管轄範圍之說

今是聽證會首輪最後一日，問及到現時是否認為有部門卸責？梁浩軒表示。近日正研究公務員守則，據他理解，公務員除了要遵例負責自身範圍外，亦需思考如何改善事件。他指出，消防當時稱僅負責消防事務，工人食煙並非其管轄範圍，「但食煙背後或有消防隱患」，消防或應主動提醒物管公司或法團介入調查。

居民歐陽小姐形容，居民大會時常有爭吵，「開會開到一半甚至會打交」。（羅日昇攝）

宏盛閣居民：居民大會開到一半甚至會打交 質疑天價維修及「種票」

宏盛閣居民歐陽小姐則形容，居民大會時常有爭吵，「開會開到一半甚至會打交」，最多街坊爭議的議題是天價維修及「種票」等。她又透露，招標時多數居民屬意價格最便宜的大維修承建商，但結果卻是最貴的工程中標，惟居民不知如何推翻，「最後只能肉隨砧板上。」

她指現時宏業及鴻毅兩大牽涉程度最大的機構尚未作供，許多不合理處仍不清晰，冀日後可在聽證會釐清。