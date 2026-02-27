內地專才見租貴 轉軚斥568萬購必嘉坊．曦匯 上手短炒實賺X萬
撰文：李煥好
出版：更新：
內地專才陸續來港，住屋剛需殷切。紅磡必嘉坊．曦匯一伙一房單位，最新以568萬元售予專才客，呎價約21,037元。原業主短炒約5個月，樓價升值約63萬元或約12.5%。若扣減稅款等使費，料實賺約40.9萬元。
美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，上述成交單位為必嘉坊．曦匯中層K室，實用面積約270平方呎，屬一房間隔。單位原先叫價588萬元，最終議價至568萬元成交，減幅約3.4%，呎價約21,037元。
內地專才棄租轉買 斥568萬上車
據瞭解，新買家為一位新到香港發展的內地專才，見該屋苑同類型的一房單位月租已達1.8萬元，經計算後認為與其長期租樓，不如自置物業，既可穩定居住，亦可享受物業升值回報。
原業主持貨五個月 帳賺63萬走
資料顯示，原業主於2025年9月以約505萬元購入單位，原計劃作收租用途。該項目其餘各期的一房貨尾單位幾近沽清，個別定價亦有上調，原業主見市場承接力強，遂改變策略，於收樓後同步將單位放售。原業主持貨約5個月，是次轉手帳賺約63萬元，或約12.5%。若扣減稅款等使費，料實賺約40.9萬元。
