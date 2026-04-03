西九咖啡節｜新加坡旅客首參與讚體驗獨特　有咖啡迷連續兩年捧場

「Coffee Hong Kong @WestK」今（4月3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，吸引大批市民及遊客入場參與，下午會場人頭湧湧。由於現場屬寵物友善場所，不少人帶同寵物前來，包括新加坡旅客Joseph，他認為此處所售的咖啡特別，部份更是他從未聽聞，而且新加坡沒有類似專為咖啡迷而設的活動，認為咖啡節的體驗十分獨特。另有咖啡迷連續兩年參與咖啡節，指去年來得太遲，咖啡幾乎全部售罄，故今年選擇第一日便前來捧場。



「Coffee Hong Kong @WestK」今（4月3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，吸引大批市民及遊客入場參與，今午會場人頭湧湧。（夏家朗攝）

「Coffee Hong Kong @WestK」今（4月3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，吸引大批市民及遊客入場參與，今午會場人頭湧湧。（夏家朗攝）

「Coffee Hong Kong @WestK」今（4月3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，吸引大批市民及遊客入場參與，今午會場人頭湧湧。（夏家朗攝）

新加坡旅客Joseph首次參與咖啡節，大讚體驗獨特，並指新加坡並沒有以咖啡為主題的活動。(王海圖攝)

來自新加坡的旅客Joseph昨日帶同愛犬來港旅遊，計劃在港逗留4晚，來參與咖啡節皆因朋友告知他可攜寵物入場。他在會場購買了窩夫，指香港的物價與新加坡無異，不算太貴。他認為，此處所售的咖啡獨特，部份是他從未聽聞，令他更欣賞咖啡。而這次是他首次參與咖啡節，他稱新加坡並沒有類似以咖啡為主題的活動，「I don't think in Singapore coffee is such a big thing that they will host an entire event for it.（我不認為在新加坡，咖啡是這麼大的一件事，以至於會為此舉辦一整場活動）」。他說，這次是他第二次訪港，此行曾到過太平山頂，喜歡該處的景色。

不少人帶同寵物入場參與。（夏家朗攝）

「Coffee Hong Kong @WestK」今（4月3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，市民及遊客前來品嚐咖啡美食。（夏家朗攝）

有咖啡迷連續第二年捧場 專程首日嘗啡 不為花費設限

至於咖啡迷羅小姐花費50元，購買了一杯楊枝甘露咖啡，認為價錢可以接受，並笑說口感相較咖啡更像甜品。她說，去年亦有來參與西九咖啡節，但當時來得太遲，所有咖啡均已所剩無幾，故今年選擇第一日便來，期望多嘗試新口味。雖然今午烏雲密布，但人流仍然眾多，攤檔的數目亦較去年多。她指，未有為在場內的花費定下預算，見到喜歡的產品便會購買。

咖啡迷羅小姐連續第二年捧場，並專程於咖啡節首日前來嘗啡。（王海圖攝）

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另一位咖啡迷吳先生因見到社交平台的介紹，故前來咖啡節，他花費50元，購買含椰子水的咖啡，指椰子水的味道不算太突出，認為價錢偏貴，並說最多會在會場飲用三杯咖啡。其同行友人徐先生則以50元購買一杯非咖啡飲品，同樣指價錢較貴，認為會場的人流可以接受，未算太多。