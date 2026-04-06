復活節回港潮．最新｜珠海上港珠澳大橋勁擠塞　紅車龍長數公里

一連五日的復活節及清明節長假明日（7日，星期二）結束，今日（6日）為第四日，不少外遊市民開始回港。運輸署下午表示，港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，到了深夜，車龍更加誇張，由紅色車尾燈形成的紅車龍，在珠海方面估計有數公里長。



【22:40】有從港珠澳大橋珠海回港市民，拍攝到珠海往關口的車道，盡是紅色車尾燈，有大量港車及澳車離開，十分擠塞，有人擔心如未能趕及23:59過關，便不能享有免費優惠。

4月6日晚上10時，港珠澳大橋珠海回港出現車龍。（Kuen Leung上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

4月6日晚上8時半，珠海往港珠澳大橋公路擠塞。（Thai Keung上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

4月6日晚上6時許，珠海往港珠澳大橋隧道已擠車。（Phoenix Range上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

【16:24】港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務 (或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

4月6日下午港珠澳大橋珠海回港出現車龍。有車主約4時半表示，珠海方面已開了貨車通道。（Cerwin Heung上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

4月6日下午港珠澳大橋珠海回港出現車龍。有車主約4時表示，珠海方面已開了貨車通道。（Cerwin Heung上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)（Emg Chan上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

4月6日下午港珠澳大橋珠海回港出現車龍。在14:33可見閘位要排隊。（Marble Ng上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)

4月6日下午港珠澳大橋珠海回港出現車龍。在下午2時許，剛過收費站停要停車排隊。（Roy Law上載至Facebook專頁港車北上分享群圖片)