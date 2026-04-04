復活節｜截至下午4時　入境處錄11萬內地客入境、42萬港人出境

復活節、清明節一連5日長假期周五（3日）展開。根據入境處數字，截至下午4時，共錄得72.4萬人次出入境，當中24.4萬人次入境，內地旅客佔11.3萬；另有48萬人次出境，港人佔42.7萬。



今早10時所見，西九龍高鐵站人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

踏入長假期第二日，本港錄得48萬人次出境，當中八成為港人，佔42.7萬人次。撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有32.3萬名港人經不同口岸北上。最多港人經羅湖口岸及落馬洲支線（即內地福田口岸）離境，分別有超過8.6萬及7萬名人次，第三是深圳灣口岸離境，錄得6.9萬人次。另外，有4.1萬名港人人次經機場外遊。

入境方面，本港錄得24.4萬人次入境，內地旅客佔11.3萬，其中最多內地旅客經高鐵西九龍站入境，佔3.5萬人次；其次是落馬洲支線，錄得2.2萬名人次。另外，有10.5萬港人入境香港，南下港人佔7.6萬名人次。