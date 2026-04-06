復活節回港潮｜運輪署：港珠澳大橋珠海往香港車輛通關非常繁忙
撰文：倪清江
出版：更新：
一連五日的復活節及清明節長假明日（7日，星期二）結束，今日（6日）為第四日，不少外遊市民開始回港。運輸署下午表示，港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，提醒計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。
【16:24】港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務 (或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。
復活節長假｜運輸署料周一二回港高峰 籲用港珠澳大橋要耐心等候復活節長假期｜過去兩日126萬港人離港 今截至10時13萬港人出境復活節假期｜港人外遊 工商區食肆生意減 民生區受惠雨天仍旺場六合彩結果｜復活節金多寶頭獎一注獨中$8114萬 即對7個攪出號碼復活節｜截至下午4時 入境處錄11萬內地客入境、42萬港人出境