回港高峰期口岸等候+開放時間　福田、皇崗等口岸出最新入境情況

香港出入境口岸實時狀況｜口岸等候時間｜羅湖口岸｜皇崗口岸｜深圳灣口岸｜福田口岸｜蓮塘口岸｜港珠澳大橋｜高鐵西九龍｜一連五日復活節及清明節長假今日（7日）結束，在不少外遊市民周一（6日）提前回港下，多個陸路口岸至深夜仍人頭湧湧，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）車龍延綿數公里，羅湖及深圳灣口岸等候過關的人龍也大打蛇餅。



入境事務處早前表示，預計約有644萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，陸路入境高峰期是今日，預計入境人次約671,000。香港出入境口岸實時狀況，各陸路口岸最新消息，持續更新。



圖為2026年4月6日，有市民晚上經深圳灣口岸返港，排隊人潮大打蛇餅。（Threads@peanut_683383截圖）

香港出入境口岸等幾耐?

保安局一站式過關資訊平台「口岸通」可了解約每十五分鐘更新一次的評估狀況

即按保安局口岸通了解等候時間

1. 「口岸通」顯示的為出境大堂及出境車輛通關廣場內的平均輪候情況。

2. 「口岸通」顯示的為跨境穿梭巴士(金巴前往澳門/皇巴)上客區的平均輪候情況。跨境穿梭巴士(金巴前往珠海)上客區的平均輪候情況請參看內頁。

3. 「口岸通」顯示的深圳灣管制站只反映旅客及私家車通道的運作時間。

4. 「口岸通」顯示的資料約每十五分鐘更新一次，並反映更新時的評估狀況。

港珠澳大橋珠海口岸提供港珠澳大橋實時情況

圖為2026年4月6日，有市民晚上經深圳灣口岸返港，排隊人潮大打蛇餅。（Threads@peanut_683383截圖）

香港哪個口岸24小時通關？香港有多少個出入境口岸？

．香港目前主要的24小時通關陸路口岸為落馬洲/皇崗口岸以及港珠澳大橋香港口岸。

深圳灣口岸幾點關門？港深陸路口岸開放時間是什麼？

口岸名稱/旅客通關時間

．皇崗口岸、落馬洲/24小時

．港珠澳大橋香港口岸/24 小時

．深圳灣口岸/06:30 – 00:00

．羅湖口岸/06:30 – 00:00

．福田口岸/06:30 – 22:30

．蓮塘口岸、香園圍口岸/07:00 – 22:00

．文錦渡口岸/07:00 – 22:00

．高鐵西九龍站/06:30 – 23:30



圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

復活節及清明節假期幾多人次出入境？