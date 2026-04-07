復活節回港｜港珠澳大橋料繁忙 運輸署籲珠海口岸返港預充裕時間
撰文：石國威
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一連五日復活節及清明節長假今日（7日）結束，周一（6日）深夜時車龍估計有數公里長的港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)預計將繁忙。運輸署稱，預計今日將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，並特別提醒使用港珠澳大橋珠海口岸返港的駕駛人士預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。
運輸署指，市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務查詢大橋珠海口岸車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。
運輸署預計今日將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，呼籲有關旅客預早妥善規劃行程，在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，由於候車時間亦會較長，請乘客耐心等候。
運輸署稱已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求，緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸的公共運輸服務情況，並會透過運輸署網頁（及流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。
運輸署特別提醒使用港珠澳大橋珠海口岸返港的駕駛人士，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。運輸署指市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。
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