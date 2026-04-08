DSE ｜大埔考生稱大火後班房氣氛沉鬱 望代受影響學生努力赴考
撰文：賴卓盈
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中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今早8時半（8日）開考。位於大埔的學校試場外，不少考生提早帶同畫板、顏料，甚至「拖篋」到場。有大埔學校的考生稱，受宏福苑大火影響，備試期間曾情緒低落，亦一度失眠及無法專注溫習，需要停止使用手機，避免接觸災情資訊。有考生說，希望代受大火影響、無法參加考試的學生努力赴考。
大火後班內氣氛沉鬱 須減少睇新聞
在大埔就讀中學的彭同學說，去年年底發生宏福苑大火後，心情受影響，班內氣氛亦變得沉鬱。為調整狀態備試，她會減少閱讀新聞，重整心態。她並指，希望代受大火影響，無法應考的考生努力赴考。
曾失眠、無法集中溫習 今日平常心應試
同在大埔就讀的蘇同學說，宏福苑大火發生後，她曾心情低落，亦試過失眠、無法集中溫習，只好減少使用手機，避免接觸太多相關資訊，並閱讀書本平靜心情。她希望今日能平常心應試，取得理想成績。
另一考生梁同學亦指，大火期間心情低落，但現時已調整好心態。她又說，昨日因心情緊張，睡眠欠佳，今日希望能穩定發揮，取得好成績。
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