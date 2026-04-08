DSE ｜大埔考生稱大火後班房氣氛沉鬱　望代受影響學生努力赴考

中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今早8時半（8日）開考。位於大埔的學校試場外，不少考生提早帶同畫板、顏料，甚至「拖篋」到場。有大埔學校的考生稱，受宏福苑大火影響，備試期間曾情緒低落，亦一度失眠及無法專注溫習，需要停止使用手機，避免接觸災情資訊。有考生說，希望代受大火影響、無法參加考試的學生努力赴考。



文憑試首個筆試、視藝科今日開考。（夏家朗攝）

文憑試首個筆試、視藝科今日開考。（夏家朗攝）

大火後班內氣氛沉鬱 須減少睇新聞

在大埔就讀中學的彭同學說，去年年底發生宏福苑大火後，心情受影響，班內氣氛亦變得沉鬱。為調整狀態備試，她會減少閱讀新聞，重整心態。她並指，希望代受大火影響，無法應考的考生努力赴考。

彭同學說，受宏福苑大火影響，班內氣氛變得沉鬱。（夏家朗攝）

曾失眠、無法集中溫習 今日平常心應試

同在大埔就讀的蘇同學說，宏福苑大火發生後，她曾心情低落，亦試過失眠、無法集中溫習，只好減少使用手機，避免接觸太多相關資訊，並閱讀書本平靜心情。她希望今日能平常心應試，取得理想成績。

蘇同學說，為調整心態備考，她會減少使用手機，並閱讀書籍平靜心情。（夏家朗攝）

另一考生梁同學亦指，大火期間心情低落，但現時已調整好心態。她又說，昨日因心情緊張，睡眠欠佳，今日希望能穩定發揮，取得好成績。