DSE｜首科筆試開考　有考生入場前驚覺漏帶身份證　家人急送至

中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今早8時半（8日）開考。位於大埔的學校考場外，不少考生提早帶同畫板、顏料，甚至「拖篋」到場。有考生萬事俱備，但臨入考場才發現忘記帶身份證。她說，昨晚特意將身份證等考試所需文件放在床邊，「結果今日都係唔記得帶⋯⋯」，要家人臨時送到考場。



文憑試首個筆試、視藝科今日開考。（夏家朗攝）

文憑試首個筆試、視藝科今日開考。（夏家朗攝）

有超過3900人報考的視藝科今早開考，在大埔的學校考場外，不少考生提前45分鐘到達考場；亦有考生在開考前5分鐘才施施然走入考場。

彭同學提前一小時到 身份證放床邊仍漏帶

考生彭同學今早8時已到達考場外，卻因忘記帶身份證，要等家人送至。她笑說昨日睡前，特意將身份證等所需資料放在床邊，但因趕著出門，仍然忘記攜帶，「特登提醒自己記得帶出門口，結果今朝都係唔記得帶⋯⋯」她笑說，好在家人應能及時趕至，不會影響考試。

彭同學昨晚特意將考生所需資料放在床邊，提醒自己記得帶出門口，但今早仍然忘記帶身份證。（夏家朗攝）

內地自修生人數升 有考生擔心競爭大

與往屆一樣，今屆文憑試考生續需要使用考評局推出的「報到易」應用程式自行簽到，監考員透過「監考易」程式點名，核實考生身份。不過，前年兩個程式曾出現「甩碌」情況，「監考易」一度停用，其後已改良並推出新版。

彭同學說，今早順利使用「報道易」簽到。她又指，自己現在心情緊張，但對視藝科有把握，望能發揮實力。

考生梁同學提早約半小時到考場，她指由於心情緊張，昨日睡眠不佳，希望今日穩定發揮。今年考生人數比去年多約5%，內地自修生人數亦上升，她說擔心競爭會更大，但認為需按自己節奏備試便可。