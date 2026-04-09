宏福苑｜紅十字會：向每戶派1500元支援上樓收拾　開放社區服務點

大埔宏福苑居民本月20日起可上樓收拾物品，香港紅十字會周三（8日）宣布，除以「大埔．共建坊」為中心支援居民，提供休息及執拾物資據點。紅十字會亦將延續緊急及復原現金援助計劃，向每戶額外派發1,500元，支援居民上樓收拾和搬運開支，本地賑災團隊將以短訊（SMS）通知有關安排。



香港紅十字會於社交平台公布，將支援宏福苑居民上樓收拾物品，包括短暫開放「大埔．共建坊」，及向每戶額外派發1,500元。期間流動情緒支援站，以及流動健康教育站繼續出動服務。（香港紅十字會Facebook圖片）

香港紅十字會於社交平台公布，將支援宏福苑居民上樓收拾物品，包括短暫開放「大埔．共建坊」。（香港紅十字會Facebook圖片）

「大埔．共建坊」設手推車借用等服務 提供準備資訊

香港紅十字會表示，新設的社區服務點「大埔．共建坊」雖仍未完成裝修，但於4月18日至5月6日期間會短暫開放，時間為早上8時30分至晚上7時，期間向宏福苑居民派發關愛包（消毒液、頭燈、退熱貼、毛巾及濕紙巾） 、提供簡單飲品小食、設手推車及輔助行動器材借用、急救服務、心理支援服務。

「大埔．共建坊」18及19日並將舉行分享會 ，為居民於上樓收拾前提供全面的準備資訊，包括情緒處理及心理支援、安全使用行動輔助器材、上樓收拾時的健康注意事項等。

此外，於4月初至5月初，紅十字會屬下的流動情緒支援站，以及流動健康教育站會繼續出動，服務社區。

香港紅十字會於社交平台公布，將支援宏福苑居民上樓收拾物品，「大埔．共建坊」將舉辦分享會提供準備資訊。（香港紅十字會Facebook圖片）

香港紅十字會於社交平台公布，將支援宏福苑居民上樓收拾物品，包括短暫開放「大埔．共建坊」。（香港紅十字會Facebook圖片）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

被質疑批申關閉消防系統屬「機械式操作」

聽證會展示中華發展2025年3月給予宏業的報價單，中華發展共發出8張SDN，每張收$6500，就SDN共收$52000，又標明「貴司預計停一年」。梁指，他當時以為八座大廈的消防裝置是分批關閉，由第一幢到最尾一幢計，共需要停用一年。

杜再問到，是否因為要維修全部消防水缸，故預計停一年；報價亦不只包括14日，每幢都預計需遞交多於一次SDN，梁確認。杜質疑屬「機械式操作」，梁反駁：「有追佢哋」，杜再回應：「但你追完咪照入（申請延期）」，梁未再回應，僅點頭。

消防水缸維修的施工期約為1.5個月。梁表示，不知道工程細節，亦沒問管理處，不認識管理處的人。

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

合共提交85份SDN 宏泰閣、宏志閣入紙最多各16次

杜淦堃再問梁，是否記得自己為宏福苑八座大廈，遞交多少份SDN？梁指「不記得」。杜披露，梁遞交了85份SDN，最早是宏泰閣、宏志閣，由4月7日入紙，至大火當日共達16 次。

至於其餘6幢大廈，宏新閣共10次入紙、宏建閣13次、宏盛閣11次、宏仁閣5次、宏道閣9次閣、宏昌閣5次。