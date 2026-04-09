宏福苑大火｜再有居民要求原址重建　房屋局：部分居民存心理恐懼

政府早前就大埔宏福苑大火提出收購其中七座受到焚燒樓宇方案，有宏福苑居民周三（8日）去信政府官員，再提出原址重建意見書，冀政府考慮重建3至4座新樓宇，供選擇回遷的居民入住，剩餘單位公開發售。



房屋局發言人回應表示，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住，重申原址重建並非最合宜的選項。



《香港01》宏福苑五級火專頁

4月5日清明節，在大埔宏福苑封鎖範圍外可見，大維修的棚架及棚網已全部拆除，火燒痕跡更明顯。（鄭嘉惠攝）

4月5日清明節，在大埔宏福苑封鎖範圍外可見，大維修的棚架及棚網已全部拆除，火燒痕跡更明顯。（鄭嘉惠攝）

去信政府促將宏志閣納入規劃框架 增「原址重建」選項

有宏福苑居民向行政長官李家超、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及民青局局長麥美娟發兩封信，慨歎大火令他們失去住了40年的家、與鄰里共同建立的社區；指政府的「收購業權」與「樓換樓」方案遺漏了未被大火波及的宏志閣，盼望政府將其重新納入規劃框架，並將「原址重建」作為並行的選項。

2026年4月8日，有宏福苑居民向發兩封信，再次提出原址重建。（宏福苑居民信件節錄）

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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倡建約2000個單位借居民選擇回遷 剩餘單位公開發售

信中提到早前進行了兩項深入的居民調查，有427名受災街坊明確表示不求賠償、不欲遷離，促請政府探討在原址重建3至4幢新大廈的可行性，共約2,000個單位，供選擇回遷的居民入住，剩餘單位公開發售，強調並非取代政府已公布的收購方案。居民在簽署回遷協議後，火險賠償將全數用於重建項目。

意見書指，原址重建成本約38至43億元，連同投入重建最高約20億的火險賠償，政府可有約59至77億元盈餘。

2026年4月8日，有宏福苑居民去信行政長官李家超、政務司副司長卓永興等相關官員，提出原址重建意見書。（宏福苑居民原址重建意見書截圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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房屋局：原址重建需時太長 83%受訪業主冀盡快有長遠居所

房屋局發言人表示，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性；另一方面，很多居民表示希望早日遷入新居，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住。

發言人續說，早前在問卷中，83%受訪業主已明確表達應以「速度為先」，期望盡快解決長遠居所安排，政府亦已在多個場合闡明，基於以上原因，原址重建並非最合宜的選項。