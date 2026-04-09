宏福苑大火｜再有居民要求原址重建 房屋局：部分居民存心理恐懼
撰文：吳美松
出版：更新：
政府早前就大埔宏福苑大火提出收購其中七座受到焚燒樓宇方案，有宏福苑居民周三（8日）去信政府官員，再提出原址重建意見書，冀政府考慮重建3至4座新樓宇，供選擇回遷的居民入住，剩餘單位公開發售。
房屋局發言人回應表示，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住，重申原址重建並非最合宜的選項。
去信政府促將宏志閣納入規劃框架 增「原址重建」選項
有宏福苑居民向行政長官李家超、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及民青局局長麥美娟發兩封信，慨歎大火令他們失去住了40年的家、與鄰里共同建立的社區；指政府的「收購業權」與「樓換樓」方案遺漏了未被大火波及的宏志閣，盼望政府將其重新納入規劃框架，並將「原址重建」作為並行的選項。
▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼
+8
倡建約2000個單位借居民選擇回遷 剩餘單位公開發售
信中提到早前進行了兩項深入的居民調查，有427名受災街坊明確表示不求賠償、不欲遷離，促請政府探討在原址重建3至4幢新大廈的可行性，共約2,000個單位，供選擇回遷的居民入住，剩餘單位公開發售，強調並非取代政府已公布的收購方案。居民在簽署回遷協議後，火險賠償將全數用於重建項目。
意見書指，原址重建成本約38至43億元，連同投入重建最高約20億的火險賠償，政府可有約59至77億元盈餘。
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
+2
房屋局：原址重建需時太長 83%受訪業主冀盡快有長遠居所
房屋局發言人表示，理解部分居民對原址存有情感，但原址重建需時太長，亦存在甚多不確定性；另一方面，很多居民表示希望早日遷入新居，另有部分居民則表示因為心理上存有恐懼，未能返回原址居住。
發言人續說，早前在問卷中，83%受訪業主已明確表達應以「速度為先」，期望盡快解決長遠居所安排，政府亦已在多個場合闡明，基於以上原因，原址重建並非最合宜的選項。
宏福苑｜16次申停裝置 合資格人士全沒視察 消防商董事認有責任宏福苑｜持牌人不落場督靠同事 宏泰董事認不理想：可能我太忙宏福苑消防商大火前一個月知水缸無水 水喉工照開水掣為「穩陣」宏福苑4.8聽證會重點｜申停消防裝置 揭消防商「瞇埋眼」違規做宏福苑｜合安覆聯署發起人暫不安排開業主大會：資料未符法定要求宏福苑上樓僅得一張單位相參考？社署：會按實際情況提供更多照片宏福苑｜麥美娟︰前管理公司文件欠妥 合安接收80多萬份需時核對宏福苑｜合安5月上旬辦業戶簡介會 不與返單位執拾或聽證會撞期