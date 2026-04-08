宏福苑聽證會｜消防措施失效誰責任？　一文看清兩消防承辦商口供

大埔宏福苑去年11月發生五級火，奪去168條人命。火警發生時，警鐘不響、消防喉轆無水，調查大火的獨立委員會在聽證會上直指「全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效」。聽證會今日（8日)來到第九日，兩間消防裝置公司的代表已完成作供。



負責年檢的「宏泰消防」發現水缸無水、警鐘刀掣被關，聲稱有通報，惟維修完沒檢查系統當完工；至於負責大維修消防系統的「中華工程」，聲稱「以為」大維修承辦商「宏業」都有註冊消防承辦商牌照，沒去過現場巡視，只做「橡皮圖章」盲從宏業。《香港01》整理兩承辦商的主要責任，及他們怎回應。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基4月8日作供畢後，在離開獨立委員會會場時沒有回應傳媒提問，掩面離開。（黃寶瑩攝）

1. 負責範圍

宏泰消防：

由宏福苑管理公司「置邦」聘請，自2016年起為宏福苑進行消防年檢及執修工程。

中華發展：

由宏福苑大維修的承辦商「宏業」用10.7萬元委聘，擔任大維修的消防承辦商，職責包括申請「消防裝置關閉通知書」（即SDN、掛牌紙）、發出 「消防裝置及設備通知書」（FS 251）等。

董事梁秉基「澄清」，他們不負責消防水缸維修工程，因消防水缸通常並非由消防承辦商維修，而是建築界人士的專業，「我哋都唔識、無專業睇有無滲水。」

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。（黃學潤攝）

2. 水缸無水，停用消防栓及喉轆

宏泰消防：

2025年10月發現水缸無水，問完管理處，方知消防水缸要維修，惟知道有另一承辦商申請SDN，連哪間承辦商負責也沒問，就沒跟進。

董事鍾傑文作供時聲稱，大火前曾最少多次問及管理處取SDN，惟口供與管理處職員不吻合。鍾堅持曾與管理處對話提及。

中華發展：

為宏業掛名申請SDN，停用八座大廈的消防栓及喉轆系統。在約半年間共交85份SDN，其中宏泰閣及宏志閣最多，各入了16次。董事梁秉基承認做「橡皮圖章」。

雖然守則列明申請SDN前，承辦商要親自到場，梁秉基認同有責任了解消防水缸的工程內容。不過，他從未派員了解消防防水缸狀況、對於水缸是否要維修、工程進度沒追問或不知情。他稱曾在電話口頭「追過」宏業何時完工。

梁秉基解釋從沒巡查，是因宏業稱關閉消防栓／喉轆系統由管理公司負責，不允許他人處理。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃反問他：「你覺唔覺得呢個說法荒謬？你係宏福苑嘅註冊消防裝置承辦商，唔可以入去（消防泵房）？」梁回覆說「唔識答」。

中華發展沒參與維修，沒實地巡查過，卻簽發消防裝置及設備證書（FS 251），證明消防系統已運作正常。梁秉基承認，由於SDN多次延期，消防處要求其提交FS 251，他於是WhatsApp「宏業張生」：「盡快攪好就回復系統，頂唔到消防太耐」。

杜淦堃說：「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做，人哋（消防）要咪send（寄）張嘢頂住先？」

3. 消防泵總掣被關，致警鐘不響

宏泰消防：

2025年11月檢查，發現八幢大廈的消防泵總掣被關，測試發現警鐘不響。董事鍾傑文聲稱曾與管理處職員反映，惟管理處職員供稱火警當日，方知警鐘不響。

維修方面，消防泵被關，「宏泰」沒法做測試，於是在沒測試的情況下，更換喉轆等消防裝置。

在大火發生期間，鍾傑文拒教管理處如何重啟消防系統，着對方問另一間消防承辦商。

中華發展：

從沒申報過關閉火警警報系統，因為他們不知消防總電掣被關。董事梁秉基承認，如派人巡查，可能會知總電掣被關。被問是否因無檢查火警警報系統而無剔，梁承認「一定係」。

火警鐘如果響，會救返好多人，這件事你們有責任，你同意嗎？ 杜淦堃