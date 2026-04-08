宏福苑｜消防系統早預計要停一年　承辦商被問申請停多少次答不出

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供，承認大維修承辦商宏業要求申請延長「關閉消防裝置通知書」（SDN），每次都無到場巡查。



聽證會展示中華發展給予宏業的報價單，提到就發出每張SDN收取6,500元，標明「預計停一年」。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，每當宏業聲稱需要更多時間維修消防水缸，中華發展便會每14日發出SDN，形容屬「機械式操作」。



有份負責簽署申請的梁秉基被問到是否知道公司申請了多少次，僅稱「不知道」，及後杜淦堃披露，中華發展合共提交了85份SDN。其中，宏泰閣、宏志閣最多，各提交了16次。



中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

被質疑批申關閉消防系統屬「機械式操作」

聽證會展示中華發展2025年3月給予宏業的報價單，中華發展共發出8張SDN，每張收$6500，就SDN共收$52000，又標明「貴司預計停一年」。梁指，他當時以為八座大廈的消防裝置是分批關閉，由第一幢到最尾一幢計，共需要停用一年。

杜再問到，是否因為要維修全部消防水缸，故預計停一年；報價亦不只包括14日，每幢都預計需遞交多於一次SDN，梁確認。杜質疑屬「機械式操作」，梁反駁：「有追佢哋」，杜再回應：「但你追完咪照入（申請延期）」，梁未再回應，僅點頭。

消防水缸維修的施工期約為1.5個月。梁表示，不知道工程細節，亦沒問管理處，不認識管理處的人。

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（黃寶瑩攝）

合共提交85份SDN 宏泰閣、宏志閣入紙最多各16次

杜淦堃再問梁，是否記得自己為宏福苑八座大廈，遞交多少份SDN？梁指「不記得」。杜披露，梁遞交了85份SDN，最早是宏泰閣、宏志閣，由4月7日入紙，至大火當日共達16 次。

至於其餘6幢大廈，宏新閣共10次入紙、宏建閣13次、宏盛閣11次、宏仁閣5次、宏道閣9次閣、宏昌閣5次。