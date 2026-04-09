新蒲崗護老院爆「產碳青霉烯酶腸道桿菌」群組　6院友中招無病徵

衞生署衞生防護中心指，黃大仙區新蒲崗護老院有六名院友感染「產碳青霉烯酶腸道桿菌」，沒有出現相關病徵，情況穩定。中心指，會繼續調查個案群組，在院舍為接觸者進行篩查，以確定是否有其他帶菌者，亦會繼續對該院舍進行醫學監察。



衞生署衞生防護中心指，黃大仙區一間安老院舍有六名院友感染「產碳青霉烯酶腸道桿菌」，沒有出現相關病徵，情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心早前接獲醫管局通知，黃大仙區一間安老院舍同一樓層有兩名院友，因自身疾病近期先後入住公立醫院。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。

中心接獲醫管局通知後，隨即展開流行病學調查及接觸者篩查，發現另外四宗帶菌個案。全部六名院友包括四男兩女，年齡介乎67至95歲，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，情況穩定。中心不排除該院舍早前出現未被發現的帶菌者，透過被污染的環境或共用物品而導致院內傳播。

中心人員已巡查涉事院舍，提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生。中心指，會繼續調查個案群組，在院舍為接觸者進行另一輪篩查，以確定是否有其他帶菌者；會繼續對該院舍進行醫學監察。

產碳青霉烯酶腸道桿菌是腸道桿菌的一種，其產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。中心指，腸道桿菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。