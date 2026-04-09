油價｜政府推紓緩措施　邨巴ABC旅運將撤加價及設燃油附加費申請

美以伊戰爭導致國際油價上升，車用燃油價格上揚，周日（5日）公布暫時減少班次後撤回、在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」表示，由於政府今日（9日）宣布推出紓緩措施，將撤回邨巴申請加價或設燃油附加費，「感謝政府和運輸署支持和援助」，明早（10日，周五）班次正常。



ABC旅運4月5日公布，公司由即日起無奈要暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運周日公布減班次後撤回 周三早上取消2班車

在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）在社交平台公布，最近一個月柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便增加5元以上，即日起無奈暫時減少部份班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將盡快恢復正常班次，惟若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。

「ABC旅運」周一（6日）傍晚再在社交平台發布「無奈通知」，稱由於縮減班次的決定未獲經運輸署批准，因此所有班次維持正常，將要繼續虧損，如有消息會通知市民，但也指「所有班次要維持正常，油價繼續升，我哋繼續蝕」。

到周二晚（7日）ABC在Facebook專頁公布，「但由於同事未出院，外游趕不（及）回港等原因」，周三（8日）早上兆麟苑往港島的班次，有兩班車合而為一，另一班取消。

直至4月6日傍晚，ABC旅運稱由於縮減班次未獲經運輸署的批准，因此所有班次維持正常。（ABC旅運FB圖片）

政府提出補貼柴油油價及減免商用車隧道費50%

政府今晚（9日)公布建議為每公升柴油提供3港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，相關補貼措施預計需約18億港元；政府又會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士），不包括私家車和電單車，為期兩個月，涉及少收約1.6億元費用。政府又會設立「公共交通服務特別申請工作組」，提速協助公共交通營辦商（包括公共巴士和渡輪）靈活應對燃油成本上升的申請。

ABC旅運指，待成功申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將會盡快恢復正常班次。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運今晚公布，明早班次正常，並稱感謝政府和運輸署支持和援助，「我們將撤回邨巴加價或燃油附加費申請」。

ABC旅運4月10日開車時刻表

**NR711 兆麟苑→上環/中環/灣仔**

06:50｜07:10｜07:30｜07:40｜07:50｜08:00｜08:10｜08:20｜08:35



**NR720 兆麟苑→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:00｜07:35｜07:55｜08:15｜08:35



**NR707 大興花園→旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:40



**NR79 置樂花園→旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:40

