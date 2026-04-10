票尾消費？羅淑佩鼓勵探討用盛事「票尾」刺激消費：薄利多銷策略
撰文：石國威
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華語流行天后孫燕姿上月在啟德體育園主場館舉行《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，帶來區域消費力，印證啟德體育園作為城市經濟推動器的作用。今日（10日）旅發局向立法會經濟發展事務委員會簡介新一年度工作計劃，有議員建議更好使用本港盛事活動的「票尾」推動不同業界協助，刺激本地消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩也表示支持「票尾」協作，指是一個薄利多銷策略，舉例啟德體育園一場演唱會有4萬多張「票尾」，如何吸引到他們在香港多消費，業界應多作探討。
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帶動啟德零售館消費 多間餐廳人流增加2至3倍
孫燕姿再次來港開演唱會帶動龐大人流，啟德零售館的消費活動亦同步升溫。館內多間餐廳人流較平日大幅增加2至3倍，晚市時段更在開場前已排滿食客，不少餐廳輪候時間近半小時。便利店亦因人潮湧入，曾在短時間內出現部份飲品及即食食品被掃空的情況，形成明顯的盛事消費效應。
選委界立法會議員姚柏良今在經濟發展事務委員會指，香港應做好「一程多站」的示範城市，即使旅客只是經香港到內地都可以「過河濕腳」，又建議多利用本地活動的「票尾」與不同行業，包括消費、餐飲等協作，令整體盛事效益進一步提升。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩也表示支持「票尾」協作，指是一個薄利多銷策略，舉例啟德體育園一場演唱會有4萬多張「票尾」，如何吸引到他們在香港多消費，商會、旅遊業界及零售業界應多作探討。
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