醫健通｜1.27起可授權指定境外醫療機構 存放射檢查報告至醫健通
撰文：吳美松
出版：更新：
醫務衞生局今日（20日）宣布，下周二（27日）起，香港市民將可利用醫健通流動應用程式的「個人資料夾」功能，授權指定境外醫療機構為其存入放射檢查報告及影像。當局指，市民在前往三間指定境外醫療機構接受放射科服務前，展示「授權二維碼」並出示香港身份證以核實身份和授權，醫療機構將協助市民將該次服務的放射檢查報告及影像直接存入其個人醫健通戶口。
3間指定機構包括港大深圳醫院等
1月27日起，市民在前往三間指定境外醫療機構，包括香港大學深圳醫院、深圳新風和睦家醫院，及中山陳星海中西醫結合醫院接受放射科服務前，可透過醫健通的「個人資料夾」功能提交授權申請，市民會即時收到一個「授權二維碼」。
在指定醫療機構就診時，市民僅需向當地醫護人員展示該二維碼，並出示香港身份證以核實身份和授權，該醫療機構將協助市民將該次服務的放射檢查報告及影像直接存入其個人醫健通戶口。
此外，醫健通用戶也可透過流動應用程式的「照顧者」功能為家人申請使用相關服務。醫衞局表示，已在三間指定境外醫療機構設立支援站，提供登記醫健通、下載流動應用程式及使用相關功能的協助。
