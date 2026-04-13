無業漢不滿案件被轉介兼被拒保釋　向官爆粗兼自稱黑社會　囚3月

無業男子涉案到應訊時，聞控方要把案件轉介，他反問：「點解？」時，加插了粗言，裁判官見狀叫警員作處理時，被告繼續「爆粗」侮辱裁判官兼自稱三合會成員，惟說話全被法庭錄音錄下。他今（13日）在西九龍裁判法院的另一名裁判官席前認罪，辯方求情時指，被告當天的行為屬情緒發洩，是極度愚蠢，現已知錯，望能輕判。裁判官陳慧敏考慮各項因素後，判被告入獄3個月。



被告馬浩鏘（28歲，無業），承認一項向裁判官使用侮辱性言語，及一項聲稱三合會成員罪，指他於2025年12月30日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，使用侮辱性的詞句；及在同日同地聲稱是三合會社團的成員。

被馬浩鏘在西九龍法院應訊時向裁判官說粗話，被判囚3個月。

聞案轉至區院問點解兼講粗口

案情指，被告當時到庭應訊，主控申請把他所涉的另一案件轉介至區域法院處理。被告質問：「點解？」主控作解釋時，被告回應：「點解呀！答我呀你老母臭X ！」

警誡下稱不獲保釋所以說出社團名稱

當日處理被告案件的裁判官蘇文隆要求警員捉住被告，惟被告再度辱罵說：「你捉住我呀！X你老母！」上述言語被法庭錄音。被告其後在警誡下表示：「個官唔畀我保釋，我咪話畀佢聽我係勝X。」

被告28歲已有20個案底

辯方求情指，被告現年28歲，有20項定罪記錄，當時因裁判官不給予保釋，故未有控制好情緒，形容該行為屬情緒發洩，是極度愚蠢，現已知錯，望法庭考慮他第一時間認罪，節省法庭時間予以輕判。

案件編號：WKCC588/2026