宏福苑｜陸啟康相信消防員「盡咗力」　冀大眾分開前線努力與批評

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今（4月13日）踏入第11天，4名消防處人員出庭作供。首名作供的大埔消防局高級消防隊長許健安，是大火當日首位抵達火場的指揮官，他在聽證會上揭示當日救援程序、消防員何偉豪殉職細節等。



獨立委員會代表大律師李澍桓在開場時表明，為了了解事件，部分問題或較尖銳，但強調絕無意批評救災工作。獨立委員會主席陸啟康亦稱，相信廣大市民會將批評和檢討與當日救火的努力分開，「大膽講，無論結果係點，大眾市民對前線表示感謝，辛苦曬。相信你們在咁嘅環境，已經盡咗力。」



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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑獨立委員會聽證會4月13日踏入第11天，首名作供的大埔消防局高級消防隊長許健安，是大火當日首位抵達火場的指揮官。（夏家朗攝）

獨立委員會代表大律師李澍桓今早在聽證會開場時稱，部分提問時或會令證人覺得問題尖銳或批評，但強調絕無意批評救災工作，而是希望了解救災困難，令獨立委員會了解事件、消防儀器須否提升等。

其後，李澍桓就宏福苑大火當日前期救援及部署、何偉豪殉職的經過，救援工作、救火工具及現場部署等有無改進空間，向大埔消防局高級消防隊長許健安提出多項提問。（詳見持續更新稿）

獨立委員會代表大律師李澍桓（右一）。圖為4月10日第10場宏福苑獨立委員會聽證會。（翁鈺攝攝）

首批到場消防員：火警規模前所未見

當許健安被問到有何改善方案會令救援更順利，許稱這場火警很大型，前所未見，當下每個同事都想因應現場環境進內滅火救援。當時在那個階段，他與其他同事都想盡力做滅火救援，日後調查報告有改善意見，如果落實任何的政策，定會全力處理、準備。

陸啟康冀大眾分開批評與前線消防員努力

許健安結束作供時，獨立委員會主席陸啟康形容「今早很沉重」，並指許健安的證詞對消防處系統有檢討作用。他又稱，相信廣大市民會將批評及檢討，與前線消防的努力分開。大火後，好多居民對前線消防員的努力表示讚許。

今次事件對好多前線是未見過。大膽講，無論結果係點，大眾市民對前線表示感謝，辛苦曬。相信你們在咁嘅環境，已經盡咗力。 獨立委員會主席陸啟康