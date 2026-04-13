煤氣費回贈｜6.30前登記電子賬單及自動轉賬即回$100　附登記連結

中華煤氣宣布推出煤氣費回贈活動，鼓勵客戶使用電子賬單。即日起至6月30日，煤氣客戶首次登記電子賬單服務，並成功設立銀行自動轉賬，即有100元煤氣費回贈，將以每月10元、分10次發放。



煤氣網上賬戶申請鏈結

中華煤氣宣布推出活動，即日起至6月30日，煤氣客戶首次登記電子賬單服務，並成功設立銀行自動轉賬，即有100元煤氣費回贈。（中華煤氣網頁截圖）

煤氣費回贈｜登記幾時完？

中華煤氣指，為推動綠色生活並讓客戶體驗更便捷的賬單管理服務，推出「自動達 Bill 生活 Easy Chill」活動。即日起至2026年6月30日，煤氣客戶首次登記電子賬單服務，並成功設立銀行自動轉賬，即可享高達港幣100元煤氣費回贈。

煤氣費回贈如何登記？

煤氣指，申請方法簡易，第一步是透過中華煤氣的網頁申請煤氣網上賬戶。煤氣公司會在五個工作天內以短訊或致函確認。收到確認後，用戶可登入煤氣網上賬戶，或致電煤氣公司客戶服務熱線 2880 6988，經電話申請銀行自動轉賬服務。客戶亦可填妥自動轉賬授權書，交由銀行辦理。

要注意的是，合資格客戶需在2026年3月31日未登記使用電子賬單和未設立銀行自動轉賬兩項服務，方可享有此次煤氣費回贈。推廣活動只適用於成功設立銀行自動轉賬服務的煤氣公司客戶，不適用於設立信用卡自動轉賬服務的客戶。

煤氣費點回贈？

銀行批核自動轉賬後，煤氣費回贈將以每月10元分10期發放；相關回贈金額將於電子賬單內清晰列明。