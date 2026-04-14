今日新聞8分鐘｜CEO穿櫃桶底$4300萬｜深圳減價搶樓 保安噴辣水

3呎長野豬北角墮海背傷 消防掟救生圈救援 交愛協治理

今日（13日）下午4時許，北角海傍水面發現野豬蹤影，警方及消防接報到場，發現一隻約3呎長的野豬在水面上漂浮，懷疑牠墮海受傷。人員其後於北角碼頭一帶合力將野豬救回岸上。經初步檢查，發現該隻野豬背部受傷，隨即通知愛護動物協會人員到場協助。受傷野豬其後由愛協車輛接走，交由獸醫作進一步檢查及治理。

上水男子打斜亂過馬路 遭交警「斷正」 網民：自動送上門

今日（13日）網上瘋傳一段影片，可見現場為上水站對開彩園路，一名男子從車來車往的馬路上，左顧右盼後，再於黃格內起步，並「打斜」慢跑橫過馬路，惟走到對面巴士站時，遭守候的兩名交通警「捉到正」截停，影片就此結束。

片段引起網民熱議，有人揶揄稱:「諗住追巴士，點知先埋去領獎（罰款）先。」、「自投羅網」、「自動送上門」等；亦有網民支持警方執法「好事，救咗唔少司機！」、「呢啲人，唔怕捉多幾個，唔好俾佢害司機！」有人批評：「咁過馬路累己累人，抵死啦。」

53歲CEO穿櫃桶底4,300萬元 遲出糧發佣金被股東揭發 涉盜竊被捕

尖沙咀據報發生巨額盜竊案，梳士巴利道18號一間公司疑被人轉走逾4,300萬元。經警方調查後，該公司一名53歲女職員疑「穿櫃桶底」監守自盜，涉嫌盜竊被捕。

因排隊起衝突 中年漢跨坐壓制青年 怒吼：打X死你呀細路

秀茂坪兩名男子因排隊問題爭執，最終雙方動武。今日（13日）社交平台流傳片段，顯示一名中年男子在大家樂內，跨坐在一名年輕男子身上，將對方壓制在地，且不斷高聲怒吼。儘管餐廳職員在旁極力調停，中年漢起身後仍怒火未消，擾攘一番後，中年漢終放開青年，但仍指罵對方：「打X死你呀，細路，打！」其後警方接報到場調查，案件列作糾紛處理。

深圳樓盤大減價引通宵排隊搶樓！有人打尖爆衝突保安噴辣椒水驅趕

《南方都市報》報道，4月13日，深圳龍華幸福城臻園3棟住宅樓開盤，由於開發商大幅降價且使用先到先得的銷售策略，引來數百名購房者和中介深夜排隊搶購。現場人流擁擠發生混亂，保安使用辣椒水驅散人群引發爭議。開發商發佈道歉信稱，保安是兼職人員，其行為未經公司允許，已嚴肅處理涉事人員。

宏福苑｜住戶收災後相 飾櫃打開疑失竊 憂失$3.5萬現金首飾報警

大埔宏福苑去年11月發生五級惡火，奪去百多人寶貴性命之餘，早前更爆出有加固工人涉嫌在單位內偷竊財物等案件。東窗事發後，數名涉案工人被捕，正排期出庭審訊；而警方則回應事件指，會繼續每日24小時駐守宏福苑，嚴格執行各項保安措施。

有宏昌閣居民向《香港01》反映，指火警發生後「一戶一社工」以文字描述了單位近況，但居民希望能在正式上樓前，讓家中長者有「心理準備」得知單位狀況如何，故向社工申請寓所的近照。但在察看照片時，竟發現睡房內有懷疑被搜掠痕跡，梳妝檯及飾櫃被人打開，擔心數萬元現金及首飾被盜走。住戶其後到警署報案時，起初獲回覆只能備案處理，待住戶到指定日期上樓後，確定失竊後才再次報警。但後來警方再聯絡，詢問是否同意警方上樓調查。《香港01》正向警方查詢。

恒大案一審深圳開庭 涉集資詐騙、行賄多罪 許家印當庭認罪悔罪

《央視新聞》報道，2026年4月13日至14日，廣東省深圳市中級人民法院對深圳市人民檢察院提起公訴的被告單位恒大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息、單位行賄，被告單位恒大地產集團有限公司欺詐發行證券，被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄一案進行了公開開庭審理。

炫富陪葬？平治被埋墓地車牌號8888 官方指違規：封建迷信｜有片

4月9日，遼寧遼陽一場疑似「平治S450L（Benz，內地稱奔馳）陪葬」的葬禮影片在社交平台引發熱議，影片顯示，一輛車牌帶8888、車頂蓋著紅布的平治汽車被埋入墓地。4月10日，遼陽市弓長嶺區人民政府發布通報稱，經核查，當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛，弓長嶺區正在依法處理。