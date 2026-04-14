香港電車推手機App　提供實時到站預報及附近景點資訊

香港電車有限公司周二（14日）宣布，推出全新官方手機應用程式「香港電車」，以三大核心功能提升乘客及遊客出行體驗，包括提供電車站未來3班電車的預計到站時間及終點站資訊、發放突發或特別車務狀況通知，以及升級「電車全景遊」語音導賞功能並加入附近景點介紹，應用程式現已於App Store及Google Play上架，供免費下載。



香港電車董事總經理戴弘博表示，推出官方應用程式是香港電車邁向電子化的重要一步，冀吸引更多市民及旅客選擇乘搭電車。（香港電車提供圖片）

香港電車董事總經理戴弘博表示，推出官方應用程式是香港電車邁向電子化的重要一步，該程式專注於提升到站預報的準確度，並保持界面清晰易用，提供最實用、最直接的功能，期望讓乘客無論日常出行或旅遊觀光，都能享受更可靠便利的乘車體驗，最終吸引更多市民及旅客選擇乘搭電車。

「HK Tramways香港電車」實時到站資訊官方手機應用程式已正式上架App Store及Google Play，市民及旅客掃描二維碼即可免費下載。（香港電車提供圖片）

供未來3班車預計到站時間 發布突發通知

應用程式提供所選電車站未來3班車的預計到站時間及終點站資訊。系統透過沿線超過400個無線射頻識別（RFID）標籤，以及車上的RFID閱讀器收集電車的實時位置，再配合歷史行車數據進行分析，以提升到站預報的準確度。香港電車將於初期階段持續收集使用者意見與數據，以優化整體效能。

應用程式將發布與電車營運相關的即時通知，內容包括因交通情況、事故或惡劣天氣而需作出的行車安排，以及節日的延長服務時間等，讓乘客能更有效地規劃行程。

香港電車董事總經理戴弘博表示，推出官方應用程式是香港電車邁向電子化的重要一步，冀吸引更多市民及旅客選擇乘搭電車。（香港電車提供圖片）

利用程式連接「電車全景遊」收聽語音導賞

此外，程式進一步提升「電車全景遊」的體驗，旅客可透過應用程式預約行程，並在登上電車後連接「電車全景遊」車上的無線網絡，以收聽多達16種語言的語音導賞。導賞閱容會根據電車的實時位置播放，同時地圖介面亦會顯示沿途景點介紹，為觀光乘客提供增閱服務，更投入地探索香港。

計劃車站增設二維碼 供掃描後即時開閱程式

展望未來，香港電車計劃於電車站逐步增設二維碼，讓乘客掃描後能即時開閱應用程式，並直接閱看所在車站及未來三班電車的資訊。電車公司將持續審視到站預報的準確度，並積極聆聽乘客意見，進一步提升應用程式功能。