醫療氣體6.14起納藥劑製品規管　衞生署提醒業界須領牌及註冊產品

衞生署周二（14日）提醒業界，醫療氣體將於兩個月後、即6月14日起，被納入藥劑製品的法定規管。屆時所有從事醫療氣體製造、批發或零售的公司，必須根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）領取相關的藥商牌照，方可合法經營。此外，醫療氣體必須先向香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可在本港市場合法銷售，以確保產品符合安全程度、效能及素質的要求。



衞生署提醒業界，由2026年6月14日起，醫療氣體將納入藥劑製品的法定規管。（資料圖片）

違例者最高可罰款10萬元及監禁兩年

香港藥劑業及毒藥管理局於2024年6月14日決定，將醫療氣體納入《條例》下的藥劑製品規管，並將含一氧化二氮（笑氣）和一氧化氮的醫療氣體按處方藥物規管。管理局給予業界兩年時間準備，以便取得相關牌照，並為其相關產品註冊。

根據《條例》，非法管有或銷售未經註冊的藥劑製品或處方藥物，以及無牌製造或批發藥劑製品均屬刑事罪行。一經定罪，每項罪行最高可判罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署2024年起已就新的規管安排，持續與業界及持份者保持溝通，包括去信通知業界及持份者，提醒他們及早準備。在新規管安排生效前，衞生署會進一步加強相關溝通工作。