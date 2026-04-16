廣華醫院爆「產碳青霉烯酶腸道桿菌」群組　四名病人染病情況穩定

廣華醫院公布，該院外科病房自3月26日起，先後有4名男病人經檢測後確診帶有「產碳青霉烯酶腸道桿菌」，其中一名病人出現感染病徵，現正接受治療，情況穩定。另外三名病人並無感染病徵，均情況穩定，其中一人已出院。



連同上周四（9日）公布的新蒲崗護老院6名院友感染的群組，今次是本月內第二宗公布的群組。



廣華醫院公布，該院外科病房自3月26日起，先後有四名男病人經檢測後確診帶有「產碳青霉烯酶腸道桿菌」，其中一名病人出現感染病徵，現正接受治療。（資料圖片）

廣華醫院指，四名男病人年齡介乎68歲至97歲。有關病房已經執行各項加強感染控制措施，包括加強病人及環境篩查、加強清潔及消毒，並會繼續嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

院方又指，會繼續緊密監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。