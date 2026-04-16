自閉少年涉廁格寫煽動字　被告受查時面部抽搐　警稱沒有留意到

有自閉症和解離症的18歲男子，涉在中港城當暑期工時，在男廁隔板用馬克筆寫上「炸死李家超」、「林鄭下台」和「光時」 口號等，他否認1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院開審。辯方指被告在警員威迫下才表示憎恨政府，反對將其招認呈堂。錄取錄影會面的國安警作供，辯方指被告在會面時曾2分鐘內面部抽搐10次，警員稱當時無留意到，惟認為不是抽搐。



被告梁佳樂（18歲，暑期兼職文員），被控1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項摧毀或損壞財產罪。控罪指，梁在2025年7月17日至2025年7月21日期間，中港城第3座11樓男廁牆上寫上陳述和公開展示具煽動意圖的內容。3項摧毀或損壞財產罪指梁在同時同地，損毀屬中港城男廁廁格牆壁。

被告梁佳樂(藍衣)患有自閉症及解離症。(陳曉欣攝)

被告梁佳樂被指在中港城11樓的廁格內寫上煽動性子句。

辯方指被告在會面時面部多次抽搐

承認事實指，涉案男廁需要拍門咭或輸入密碼才能進入。被告當時在該大廈11樓工作，他於2025年7月21日被拘捕。

辯方反對被告的錄影會面呈堂，指被告當時僅18歲，有自閉症及解離症，警方沒有安排合適成人陪伴被告錄取口供。被告在會面中明顯多次面部抽搐，但警員卻忽略其不自然的神態舉止，繼續進行會面。

被告難理解複雜問題

辯方續指，被告難以理解複雜的問題，當警員問他是否知道自己違法時，被告雖稱知道，但警員未叫他解釋，被告以為他只是犯了塗鴉相關的法例。

警員稱廁格傳來馬克筆的書寫聲

駐守國安處的偵緝警員許正偉（音譯）供稱，他當日檢查廁格妥當後留守，當被告進入廁格後，他聽到類似馬克筆的書寫聲，被告離開第一格後再到第五格如廁，許檢查發現第一格被寫上涉案字句，其後由同袍拘捕被告。許被盤問時否認要求被告承認寫上涉案句子，否則告他更嚴重的罪，並否認在會面室外說，若被告承認憎恨政府，法官會認為他有悔意。

葉警員稱不知被告有自閉症

辯方盤問為被告錄取錄影會面的國安警員葉家輝時稱，葉當日與被告接觸了逾9小時，問葉有否察覺被告與一般人是否有不同，葉稱沒覺有分別，亦不覺得被告可能智力有問題或有精神疾病，他上庭作供才知道被告有自閉症和解離症。葉又認為被告已年滿18歲，對答自如，加上他說可以自行錄口供，因此認為毋須安排成人陪同被告錄口供。

會面時抄錄對答無望被告

辯方續指，片段顯示被告在2分鐘內面部抽搐約10次，問葉有否見到。葉說沒有，他當時有抄錄對答，不是望實被告的臉，他現在於庭上就見到，但不認為是抽搐。

辯方指被告說話時極不流暢

辯方指，被告解釋寫下涉案句子的原因時，花上20秒稱他憎恨政府和希望別人憎恨政府，說話非常不流暢。葉不同意，認為被告只是驚慌。辯方繼指，案發時林鄭已離任，問葉被告仍然寫要求林鄭下台是否不合理？葉說不覺。辯方再指，被告稱他希望令其他人感到加價政策令人感到難以負擔，辯方指加價無關國家安全問題，葉不同意。

案件編號：WKCC 3238/2025