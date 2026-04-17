動物權益組織稱殘虐動物標準難拿捏　倡提高刑罰：難執法唯有靠嚇

申訴專員公署早前主動調查漁護署打擊殘虐動物工作的成果，表示漁護署就打擊殘虐動物的工作有不少系統性問題，調查欠成效。動物福利關注聯盟召集人劉鎮海今日（17日）在電台節目指，虐待動物標準難拿捏，而現行法例刑罰不足會釋出錯誤信息，令人誤以為殘虐動物並非嚴重罪行，認為應提高刑罰：「前線難執法，唯有靠嚇。」



漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥今指，並非所有個案都屬虐待，絕大部份舉報涉及鄰里之間的爭拗，如不滿噪音滋擾等。葉彥強調，若舉報涉及懷疑虐寵，署方會跟進，市民不必擔心「個案冇人去做」。



動物福利關注聯盟指法例刑罰不足，罰款亦不夠阻嚇力，會釋出錯誤信息，令人誤以為殘虐動物並非嚴重罪行。（資料圖片）

葉彥在港台節目《千禧年代》表示，近年市民對愛護動物的意識提高，署方每年接獲數百宗投訴，部份牽涉較嚴重情況，如虐待動物。她強調署方會通過嚴厲執法處理，但承認搜證等方面可以做得更好。她又指，除執法外，公眾教育亦很重要。

葉彥又指，署方接獲舉報後「每一單都會落去睇」，如未能第一時間接觸到被投訴人，署方亦會視乎人手安排再作實地視察；即使未能在現場見到動物，亦會按情況進行相關搜證，例如因現場是否有異味，或接觸可能涉及的相關人士，並在初步了解後「繼續追落去」。

（資料圖片/郭梓謙攝）

漁護署稱大部份舉報涉鄰里爭拗 接懷疑個案會追查

她又指出，並非所有個案都屬虐待，絕大部份舉報涉及鄰里之間的爭拗，如不滿噪音滋擾等；亦有個案發生在疫情期間，以致職員入屋有困難而未能順利調查。至於拒絕調查的個案，葉彥稱並非大比數，但若有懷疑仍會跟進。

葉彥：市民不必擔心個案冇人去做

漁護署去年接獲1633宗投訴，僅6宗有檢控，葉彥指當中大部份不涉及虐待動物，但市民不必擔心「個案冇人去做」，若舉報涉及懷疑虐寵，署方會跟進。她又指會按需要適時調整罰則。

立法會議員陳家珮。(資料圖片/夏家朗攝)

立法會議員陳家珮表示，愛護動物等於愛護等如小朋友，同屬弱勢社群。至於漁護署執法成果，她指署方執法有限制，雖會與愛協等有聯合行動，但只是在涉及較大型、嚴重個案時才會執行。

她又指出如有個案因署方判斷未必是虐待而結案，給不到投訴人一個「好完滿」的答覆，這方面有改善空間，「可以行多啲做多步」。陳家珮亦稱要小心舉報機制被濫用。她續說，署方即使可進入飼主居所，「都未必有足夠嘅偵查能力」，建議署方向警方學習。

動物福利關注聯盟召集人劉鎮海。（資料圖片/黃奕霖攝）

動物福利關注聯盟召集人劉鎮海則表示，現行法例較難有效定罪，尤其在難以界定飼主身份的情況，例如在貨倉飼養特狗隻，或缺乏晶片的狗隻。他指出，一般市民如發現有懷疑殘虐動物情況，都不會選擇報案，因覺得效力不大，亦不會選擇向漁護署或愛協求助，因擔心狗隻會被人道毁滅。

他續指，虐待動物標準難拿捏，例如狗隻誤吃朱古力而中毒，很難判斷是否有人刻意餵食，或只是不小心。劉鎮海又認為現行法例刑罰不足，罰款亦不夠阻嚇力，會釋出錯誤信息，令人誤以為殘虐動物並非嚴重罪行，他認為應提高刑罰，「前線難執法，唯有靠嚇」 。