今日新聞8分鐘｜地盤工違規吸煙斷正｜31歲男箍煲不遂變打人被捕

部門首長責任制不規管常秘 楊何蓓茵：倘牽涉問題一樣會調查

特區政府將推行「部門首長責任制」，賦權公務員敍用委員會調查嚴重、廣泛或重複性和涉及部門首長的問題，但部門首長不涵蓋身為公務員系統最高職級的常任秘書長。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（4月18日）解釋，責任制目的是希望做好部門管理，管理責任在於部門首長，而常秘主要是負責輔助局長制定及推行政策，不參與前線執行工作。

不過她強調，如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們進行調查。

荃錦公路專線小巴與GoGoVan相撞 13人受傷 來回線受阻

今日（18日）上午11時20分，荃錦公路往荃灣方向、近可觀自然教育中心暨天文館對開發生交通意外。一輛專線小巴與一輛客貨車相撞，13人受傷。救援人員到場分流傷者，初步顯示各人傷勢不嚴重，經包紮後陸續送到仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。

私家車無視電車站乘客上落兼切雙白線 網民斥：打1823啦

網上流傳一段影片，有私家車未有停車讓電車乘客上車，更切雙白線越過電車站，狀甚危險。

事發地點位於堅彌地城海旁、堅尼地城游泳池對開，惟影片未有顯示時間日期，一輛白色豐田私家車尾隨一輛電車往域多利道方向行駛。至皇后大道西電車站時，一名女子手抱女童，站在髹上紅褐色和「留意乘客」字句的馬路上準備上電車。豐田私家車未有停下等候，相反繼續前行兼切雙白線至右線，與登車女子擦身而過，影片到此結束。

葵涌女遇襲內情︱31歲男稱病氹前度上門 箍煲不遂掌摑掐頸扯頭髮

今日（17日）凌晨時份在葵涌屏麗徑葵豐樓一個單位內，一名21歲張姓女子遭31歲何姓前男友襲擊，先後被掌摑、箍頸及扯頭髮。消息指，何男藉詞患病，女事主答應前來陪同求診，惟男方其間要求復合被拒，即連環施襲。警方接報到場，以襲擊及刑事毀壞拘捕何男。

地盤工違規吸煙 飯盒藏煙頭「斷正」 管工勒令：你執嘢走

政府大力推動地盤全面禁煙修例。網上近日流傳一段長約50秒的短片，一名地盤工人在地盤內用膳期間，疑因違規吸煙，被現場一名懷疑管工「斷正」並舉機拍片存證，更被當場下令「執包袱」走人。

北京人形機械人半馬賽前測試 有選手試跑摔粉碎被擔架抬走

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松將於4月19日開跑。近日，社交平台流傳一條影片，一位機械人選手在賽前試跑時，因起跑線有「問題」被絆倒，機身當場摔得粉碎，最後被工作人員抬上擔架。

浙江保時捷狂開高燈逆線行駛 交警前恐嚇其他車主：下次把你撞了

4月10日，@椒江公安發布最新消息：4月9日，網傳「台州一車主駕駛車輛逆行並言語威脅他人」事件，是當局正在辦理的行政案件。

七人欖球賽｜啟德體育園：主場館南看台及二樓觀賽區人數已達上限

香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens 2026/rugby 7 2026）今日（18日）繼續在啟德主場館上演。啟德體育園下午宣布，主場館「南看台」及二樓觀賽區人數已達上限，指觀眾要到五層入座觀賞賽事。