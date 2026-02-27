馬時亨回顧香港60年 憶許冠文所言：每次啲人睇衰香港，香港就掂
撰文：潘耀昇
貿發局今年成立60周年，上任主席8個多月的馬時亨回顧60年來香港社會民生有很多改變，由六七暴動、石油危機、沙士走到今天，形容「香港做得非常好」，憶起資深演員許冠文跟他說「每次啲人睇衰香港，香港就掂啦」，貿發局角色亦隨著經濟轉型有所改變，目前要支援本港及內地企業「出海」拓展國際業務。
貿發局60周年連串活動 馬時亨邀前主席對談未來60年
貿發局自1966年起專責推廣香港對外貿易，透過全球50多個辦事處，協助企業開拓內地及國際市場。商務及經濟發展局前局長馬時亨去年6月起執掌貿發局，他今天（27日）與傳媒聚會時表示，成立長達60年的香港機構不是很多，例如工業總會66年歷史、大律師公會78年歷史，貿發局1966年成立也別具意義。
馬時亨預告將有一連串活動慶祝貿發局60周年，其中6月有大型活動，邀請貿發局前總裁林天福、蘇澤光對談，展望未來60年及分享趣事。同月，貿發局有電車巡遊宣傳等。
馬時亨回顧香港60年 憶許冠文所言：每次啲人睇衰香港，香港就掂
馬時亨說，過去60年社會、民生改變很多，笑言「我就係70後，我好多嘢都知」，由1967年香港暴動數起，香港經歷過1974年石油危機陷入困境、1997年回歸、2003年沙士等，形容60年來經歷很多事，但香港也做得非常好。
好似許冠文同我講，『每次啲人睇衰香港呢，香港就掂啦』，經濟都一樣啦，咁多年來我哋已經轉型。
貿發局轉型支持企業「出海」
馬時亨表示，60年來香港經濟「變化得好犀利」，貿發局成立之初角色是支持香港貿易，至1978年改革開放，很多人北上發展，香港再轉型成為國際金融中心。
宜家最新要支持出海啦，國家發展到一個地步，企業要「出海」啦。貿發局隨著經濟轉型，我哋係轉緊。
