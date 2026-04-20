職業司機中風機率較高　港大醫學院免費為200人健康篩查

港大醫學院與中風研究組（HKU Stroke）響應「世界健康日」，周日（19日）在醫學院校園舉行「世界健康日：齊來預防中風！」活動，為約200名職業司機提供免費健康篩查。這也是港大醫學院與民政及青年事務局，以及地區服務及關愛隊伍合作推出「18區關愛健康巡禮」計劃的重點活動之一。



港大醫學院及中風研究組的團隊聯同醫科生及中學生為職業司機提供健康篩查服務，藉此提高司機 對中風的認識並正視中風危機。（港大醫學院圖片）

港大醫學院舉辦大型免費健康篩查活動，吸引約200名職業司機參加，並即場提供免費健康檢查服 務、中風風險評估及個人健康諮詢。（港大醫學院圖片）

長時間駕駛兼輪班 缺乏運動且飲食習慣欠佳

臨床醫學學院內科學系臨床副教授兼中風研究組主任劉巨基主持講座，向職業司機講解中風的預防及管理方法。來自港大醫學院及中風研究組的團隊聯同約100名由醫科學生及中學生組成的「健康大使」，為職業司機提供免費健康檢查服務（包括血壓、血糖、血脂及心房顫動檢測）、中風風險評估及個人健康諮詢等。

劉巨基表示，過去幾年亦曾與建造業議會、外籍傭工等團體合作進行篩查，今年重點關注職業司機。有研究指出，由於職業司機普遍需長時間駕駛、輪班工作、缺乏運動且飲食習慣欠佳，中風機率明顯高於一般市民，因此今年針對這一高風險群組，提供免費健康篩查，讓他們了解自身健康狀況，並採取合適的預防措施，從而推動整體社區健康。

劉巨基醫生（左三）主持講座，向職業司機講解中風的預防及管理方法。（港大醫學院圖片）

劉巨基醫生（左三）主持講座，向職業司機講解中風的預防及管理方法。（港大醫學院圖片）

慢性疾病問題明顯 約半數患高血壓、膽固醇偏高

他補充道，港大醫學院團隊一直關注中風年輕化的現象。研究數據顯示，過去20年間，香港18至55歲的年輕人中風發病率上升約三成，且呈持續上升趨勢。另有研究分析本港近千宗年輕中風個案，發現外籍傭工及職業司機屬高風險群組，其中職業司機的慢性疾病問題尤其明顯：近半數患有高血壓，逾半膽固醇水平偏高，約四分之一有糖尿病、近半數屬肥胖，且七成曾有吸煙習慣。

劉巨基指出，中風可能導致殘疾，並嚴重影響生活，近四成司機中風後可能無法復工，甚至有生命危險，希望透過這次活動，提升高風險群組對自身健康的認知，實踐「預防勝於治療」的理念。