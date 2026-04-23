全民閱讀活動周｜3萬名師生線上線下參與閱讀課　創健力士紀錄

為響應國家將每年4月第4周定為「全民閱讀活動周」，教育局今日（23日）在啟德體育園舉辦「閱讀無界限分享會暨中小學聯校共讀半小時」活動。局方表示，線上線下有逾3萬名師生參與，成功創下「最大規模的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。



4月23日在啟德體育園，逾逾千名師生聯同線上逾三萬名師生，成功挑戰「最大規模的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。（教育局圖片）

局長蔡若蓮向師生推介《就是走路》

教育局表示，正在韓國訪問的教育局局長蔡若蓮預先錄製短片，向師生推介《就是走路》一書，藉此鼓勵學生在忙碌的生活中留出空間，多閱讀、多走路、多用五官感受世界。她表示，閱讀與走路一樣，有強大的力量，每一次閱讀都是一場心靈探險，每一本書都會帶讀者看到不同世界，在書裡可以放慢腳步，靜靜思考，找到面對生活的力量與勇氣，所以即使生活忙碌，亦鼓勵大家多抽時間閱讀，與書為伴。

正在外訪的教育局局長蔡若蓮預先錄製短片，向師生推介《就是走路》一書。（教育局圖片）

施俊輝：要促進閱讀的「新技術、新載體」

署理教育局局長施俊輝今日為活動主禮時表示，國家頒布的《全民閱讀促進條例》明確指出，要促進閱讀的「新技術、新載體」，並支持「數字閱讀與傳統閱讀相結合」。

他表示，教育局持續製作多元化閱讀資源，結合政府部門和機構的文章、新聞報道，配以豐富圖片及三語影音檔案等，以多模態形式突破傳統書本限制。

署理教育局局長施俊輝為活動主禮時表示，局方持續製作多元化閱讀資源，以多模態形式突破傳統書本限制。（教育局圖片）

千名師生與線上逾三萬名師生成功挑戰閱讀課紀錄

局方表示，在理工大學人文學院語言科學及技術學系祝新華教授及課程發展議會學習資源及支援委員會主席陳志堅兩位專家見證下，現場逾百間中小學及特殊學校、逾千名師生，聯同線上逾三萬名師生成功挑戰「最大規模的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。

健力士世界紀錄官方認證官親臨現場頒發證書，並由署理教育局副秘書長蔡敏儀代表教育局接受。

健力士世界紀錄官方認證官（左）親臨現場頒發證書，並由署理教育局副秘書長蔡敏儀（右）代表教育局接受。（教育局圖片）

該節閱讀課以「體育力量」為主題，運用教育局課程發展處課程資源組製作的《書伴遨遊》系列多模態閱讀資源，由著名主持林溥來（Patrick Sir）、歌手許廷鏗及「一人一故事劇場」導師陳膺國擔任導師。

林溥來透過多層次提問，引導同學從文本、圖像及影音中提取並整合資訊；許廷鏗結合其演藝經歷與圖書《赤道上的金牌》，引領同學探討體育運動的價值；陳膺國及其團隊則將閱讀資料聯繫同學的生活經驗，運用肢體語言和表演，引發他們反思體育對個人的意義。

教育局即日起至5月4日在銅鑼灣時代廣場地面有蓋廣場舉辦《書伴遨遊》系列多模態閱讀資源展覽，歡迎教師和家長帶學生到場參觀。（教育局圖片）

課堂結束後，全場師生一同朗讀「閱讀宣言」並共讀半小時。為進一步推動多模態閱讀，教育局由即日起至5月4日，在銅鑼灣時代廣場地面有蓋廣場舉辦《書伴遨遊》系列多模態閱讀資源展覽。展覽內容涵蓋各類文章、新聞報道、圖片及影音檔案，開放時間為每日上午10時至晚上10時。教育局鼓勵教師和家長帶領學生到場參觀，豐富學習經歷，體驗跨課程、多模態閱讀的樂趣。