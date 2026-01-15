紅山半島獨立屋涉僭建業主被票控　被告要求嚴格舉證　案2.26開審

紅山半島多間獨立屋經歷2023年一場豪雨後被揭涉僭建，一間持有獨立屋的相關公司被地政署和屋宇署票控共7項傳票罪。案件今（15日）在東區裁判法院再訊，商人陳天賜代表公司否認7罪，案件將於2月26日開審，陳將親自行事，並要求控方嚴格舉證。



被告由商人陳天賜代表應訊

被告Future Ocean Limited沒有法律代表，由商人陳天賜代表應訊。陳今否認所有傳票罪。控方表示，共有15名證人，陳確認已收妥審訊文件，要求控方嚴格舉證。

陳天賜。(陳曉欣攝)

官透露被告要求控方嚴格舉證

陳透露，他已去信控方商討認罪協商。他庭上多度稱希望縮短審期，先用一天審期處理司法管轄權爭議，再決定餘下審訊日子，以免浪費公帑。署理主任裁判官張志偉指，被告曾要求控方嚴格舉證，法庭定下6天審期乃行政決定，維持原定審期。案件將於2月26日開審，料審6天。

被告被控7項傳票

被告Future Ocean Limited，被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，指被告於2024年2月21日當天或前後，以任何方式參與白筆山道18號D地盤紅山半島松柏徑74號屋（又名B31號屋）毗鄰的未批租土地上，建造構築物的工作，而該構築物並非根據許可證、撥地契據或撥地備忘錄而建造。

被告另被屋宇署票控7項控罪，指被告身為紅山半島松柏徑74號洋房的擁有人，在2009年7月8日至2022年11月29日期間的某個日期，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在上址展開及進行建築工程。

平台睡房和花園有多個僭建物

傳票顯示，被告被指在洋房的天台、入口樓層（第4樓層）的平台、睡房樓層（第2樓層）的平台和花園，僭建共4個搭建物；在花園加建的搭建物上，再加建一個位於主人房樓層（第1樓層）的搭建物、在花園下加建一個搭建物伸越至地段界線之外，以及拆除部分擋土牆。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024