食品供應商及董事違僱傭條例　罰款5.2萬元及須付僱員8.7萬欠款

勞工處周一（20日）公布，有食品供應商及其董事因違反《僱傭條例》遭檢控，同日在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款合共52,000元。法院亦命令該公司及其董事，須向有關僱員支付合共約87,000元的欠款。



勞工處。（資料圖片）

未在法定期限內發放工資

勞工處指出，涉事的昱曦食品供應鏈有限公司及其董事，故意及無合理辯解違反《僱傭條例》的規定，沒有在工資期屆滿後及僱傭合約終止後7天內，向一名僱員支付工資；亦沒有在法定期限內向該名僱員支付年假薪酬，涉及款額合共約87,000元。

亦未遵勞審處判令支傳裁斷款項

此外，上述公司亦沒有根據勞資審裁處的判令指定日期後14天內，向該名僱員支付約87,000元的裁斷款項。而上述有關欠付工資及勞審處裁斷款項的違例情況，是在該名董事的同意、縱容或疏忽下犯有，故該名董事亦被檢控及定罪。

勞工處發言人稱，有關裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》規定，在法定期限內發放工資給僱員，以及按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令，支付裁斷款項給僱員。發言人強調，勞工處不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。