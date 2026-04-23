馬鞍山滑翔傘墮坡天津女乘客粉碎性骨折　調查揭警員教練兩大失誤

2023年10月2日馬鞍山昂平發生雙人滑翔傘意外，滑翔傘起飛僅三秒就失控墮坡，來自天津的女乘客小腿粉碎性骨折，由直升機送院救治。涉事教練為警員袁偉傑，他後來承認「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」罪，屬香港首宗此類刑事檢控案件，並在2025年2月被判處200小時社會服務令。



民航意外調查機構今日（23日）發表調查報告，由於袁偉傑起飛操控方式欠妥，加上其座袋右側與分力帶連接失當，令二人的整體重量分布不均，最終他完全失去對滑翔傘的掌控，引發墮地意外。調查小組已向中國香港滑翔傘協會及國際滑翔傘協會發出三項安全建議，包括必須確保滑翔傘與座袋之間所有關鍵連接點穩固無誤等。



來自天津的張小姐，2023年10月參加一個免費滑翔傘活動時發生意外，小腿粉碎性骨折。（資料圖片／夏家朗攝）

滑翔傘教練、前警員袁偉傑被控「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」，屬香港首宗此類刑事檢控案件。（資料圖片）

涉事警員教練承認「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」罪 為香港首宗此類刑事檢控案件

民航意外調查機構指，2023年10月2日下午1時28分，一架BGD Dual 2雙人滑翔傘從馬鞍山昂平滑翔傘活動場地起飛，載有飛行員及乘客合共二人，隨後滑翔傘起飛後不久墮地，乘客重傷並由直升機送院救治。

翻查資料，事主為天津來港工作的張藝琦，她當時與教練（飛行員）同乘雙人傘，惟起飛僅三秒就失控墮坡，最終小腿粉碎性骨折，需要做三四次手術。而涉事教練是警員袁偉傑，他後來承認「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」罪，屬香港首宗此類刑事檢控案件，在2025年2月被判處200小時社會服務令。

▼2023年10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼



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兩點引發事故︰起飛操控方式欠妥、分力帶連接失當

民航意外調查機構調查發現，飛行員起飛操控方式欠妥，加上其座袋右側與分力帶連接失當，令二人的整體重量分布不均，導致飛行員的位置偏離，滑翔傘因而向左傾斜，飛行員其後完全失去對滑翔傘的掌控，引發墮地意外。

調查小組向中國香港滑翔傘協會及國際滑翔傘協會發出三項安全建議，包括向所有香港滑翔傘飛行員重申飛行前的檢查至關重要，必須確保滑翔傘與座袋之間所有關鍵連接點穩固無誤；起飛期間務必透過操縱圈保持對滑翔傘的有效控制；以及向本港所有合資格雙人滑翔傘飛行員再三強調，飛行前及飛行期間向乘客安全講解的重要性。

▼女事主傷勢▼



民航處更新滑翔傘活動安全指引 包括飛行員資格及能力

民航處已因應調查結論，更新網站上的滑翔傘活動安全指引，向公眾提供更多相關資訊，包括雙人滑翔傘飛行員（不限於出租或受酬的滑翔傘活動）的資格和能力，以及明確要求飛行員在起飛前向乘客詳細講解活動的風險和安全措施。

民航意外調查機構指，調查的目的是找出事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生，由專業的意外調查小組嚴格按照國際民用航空組織的國際標準進行，上述報告已充分諮詢所有相關人士，並上傳至網頁供下載。