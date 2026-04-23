兩男涉與未成年男童肛交　男童拒出庭裁無罪　官為公義求讀出案情

從事金融從業員男子及一名印度漢，涉在交友APP不同時段認識同一名男童，並先後與該男童在住所或地盤肛交。兩男否指控，案件原定今（23日）在區域法院開審。控方今透露，事主有輕生念頭，不願回想事件，拒絕出庭，遺憾地要不提證供起訴。法官陳廣池指兩名被告非常幸運，宣判兩名被告無罪，當庭釋放。



陳官又稱，某程度上為彰顯公義，因應本案情況特別，要求控方讀出案情，並建議警方循其他方面調查。



34歲被告童富涵。(陳曉欣攝)

50歲被告Jahangir Adil。(陳曉欣攝)

其中一名被告知男童不作供後改不認罪

被告為Jahangir Adil（50歲）及童富涵（34歲），各被控2項肛交罪和與16歲下男子作出嚴重猥褻行為罪。其中童原本擬認罪，他得知事主不會作供後改稱不認罪。陳官指，以往即使有受害人身故，認罪答辯亦會維持。

印裔被告涉兩度在地盤與X肛交

印度裔被告Jahangir Adil被控於2022年4月1日至2022年6月30日期間的某日，在土瓜灣馬頭圍道56號一個建築地盤與13歲的X肛交；以及在2022年5月1日至2022年6月30日期間的某日，在同地與X作出嚴重猥褻行為。

童則涉在沙田單位與X肛交

另一被告童富涵，則涉在2024年8月15日，在沙田車公廟路18號柏傲莊某單位與15歲的X肛交，及於同日同地與X作出嚴重猥褻行為。

X在交友軟件認識兩名被告

案情指，X在同性交友軟件Grindr先後認識兩名被告。其中Jahangir Adil兩度在地盤與X肛交和侵犯X，童則兩度在住所肛交和侵犯X。X後來與母親爭執時，揭露自己是同性戀，曾與首被告性交。

案件編號：DCCC 421/2025