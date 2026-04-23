免費乘搭電車｜姜濤香港後援會慶祝偶像生日　4.30請市民任坐電車

本月30日是男子組合ＭIRROR成員姜濤生日，姜濤香港後援會連續第五年與香港電車合作，於4月30日姜濤生日當天舉辦「4.30 姜濤生日電車免費乘車日」，邀請全港市民一同免費乘搭電車，一同分享姜濤27歲生日喜悅。



兩輛「姜濤號」電車已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。(香港電車圖片）

兩輛「姜濤號」電車已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。(香港電車圖片）

兩輛「姜濤號」電車已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。(香港電車圖片）

香港電車表示，每年一度的姜濤生日「電車免費乘車日」，多年來已成為市民與歌迷共同期待。今年活動踏入第五個年頭，別具意義，體現後援會希望將祝福化為實際行動、回饋社會的初心。

兩輛「姜濤號」已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。香港電車表示，車身廣告繼續採用獨家設計，盛載「姜糖」的創意。4月30日上午，後援會將延續慶生傳統，「姜濤號」將從屈地街車廠出發，前往「姜濤灣」（銅鑼灣），與市民及樂迷見面。

電車公司表示，市民當天可無限次免費乘搭全線普通載客電車，歡迎乘客於「姜濤灣」（銅鑼灣）、皇室堡、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET等地點打卡或參與慶生活動。

兩輛「姜濤號」電車已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。(香港電車圖片）

兩輛「姜濤號」電車已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。(香港電車圖片）