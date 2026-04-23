免費乘搭電車｜姜濤香港後援會慶祝偶像生日 4.30請市民任坐電車
撰文：韋景全
出版：更新：
本月30日是男子組合ＭIRROR成員姜濤生日，姜濤香港後援會連續第五年與香港電車合作，於4月30日姜濤生日當天舉辦「4.30 姜濤生日電車免費乘車日」，邀請全港市民一同免費乘搭電車，一同分享姜濤27歲生日喜悅。
香港電車表示，每年一度的姜濤生日「電車免費乘車日」，多年來已成為市民與歌迷共同期待。今年活動踏入第五個年頭，別具意義，體現後援會希望將祝福化為實際行動、回饋社會的初心。
兩輛「姜濤號」已於4月初率先出動，穿梭港島街頭。香港電車表示，車身廣告繼續採用獨家設計，盛載「姜糖」的創意。4月30日上午，後援會將延續慶生傳統，「姜濤號」將從屈地街車廠出發，前往「姜濤灣」（銅鑼灣），與市民及樂迷見面。
電車公司表示，市民當天可無限次免費乘搭全線普通載客電車，歡迎乘客於「姜濤灣」（銅鑼灣）、皇室堡、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET等地點打卡或參與慶生活動。
金像獎2026|姜濤+古天樂+周潤發巨星雲集 盤點珠寶點綴的穿搭哲學姜濤突襲Lokman吹對方耳仔 自爆恨演BL戲公開心儀對象：幾得意咁金像獎2026｜林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤 噏錯台：唔係TVB咩？姜濤承認不小心駕駛暫不敢揸車 冇掛P牌原因：可能震甩咗劉德華拍MV不慎跌倒地上 已入紙紅館開個唱或邀請姜濤做嘉賓姜濤不小心駕駛罰$1000｜撞欄杆賠償程序一覽：燈柱/防撞欄公價