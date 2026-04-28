「編織她故事」展覽下月舉行　展示非華語女學員等就業培訓成果

由聖雅各福群會主辦、渣打基金會資助的「未來女性就業計劃」5月9日至10日假中環街市舉行「編織她故事」展覽，展示本地及非華語女性學員共融創作，也是首個為非華語年輕女性而設的就業培訓成果展。展覽集合了25位來自不同文化背景、年齡介乎18至35歲的女性學員，以永續發展為主題，籌劃及展出由她們全程主導設計及製作的時尚飾品。



由聖雅各福群會主辦、渣打基金會資助的「未來女性就業計劃」將於5月9日至10日假中環街市舉行「編織她故事」展覽。（主辦方提供圖片）

以可持續時尚展現學員「溫柔的力量」

「編織她故事」展覽以「溫柔的力量」（Silent Strength）為主題，讓參展者從自身經驗出發，運用可持續材料創作一系列時尚飾物。她們希望展覽能帶出一個訊息：創意能將平常事物轉化為有意義的體驗，即使是平常的一個袋、一件衫，也承載回憶、情感和連串故事。

「未來女性就業計劃」2024年起開展，目標是3年內為500位16至35歲女性，提供92小時職前及行業培訓、160小時實習機會及個案跟進，協肋她們發展職途。第九期課程首次以全英語授課，讓非華語女性亦能參加，並以可持續發展為主題，教授可持續發展理論、產品設計及生產知識。除行業培訓，計劃亦設有職前培訓工作坊，指導學員撰寫履歷表及提供面試錦囊，涵蓋專業形象與職場禮儀、個人品牌建立等課題。

這次是「未來女性就業計劃」首辦展覽，集合了25位來自不同文化背景、年齡介乎18至35歲的女性學員，籌劃及展出由她們全程主導設計及製作的時尚飾品。（主辦方提供圖片）

永續設計連結本地女工 建立可持續環保生產鏈

今次展覽是計劃首次向公眾展示學員的培訓成果，25名學員包括16位華裔、9位南亞及其他族裔背景女性（來自菲律賓、印度、韓國、巴基斯坦、尼泊爾）。其中，巴基斯坦裔學員Eba分享指，在多元文化背景下，計劃協助她融入本地，並反思如何發揮所長。

該計劃邀請本地永續時裝設計師區婉君（Vickie Au）擔任導師，並與明愛基層組織發展計劃的HerWorkshop女工合作，將本地紡織業經驗注入課程，同時為社區帶來工作機會。從設計理念到生產工序，學員與女工直接溝通獲得實戰經驗，提升對永續時尚的認知。培訓亦設不同行業探索活動，學員曾參觀製衣業訓練局，了解市場運作；到訪香港首間以寄賣模式營運的環保社企Green Ladies，了解如何建立二手時裝買賣的生態鏈。

學生主導創意及實踐經驗 展現女性追夢之旅

展覽期間，3款由學員設計的時尚環保產品將同場發售，包括心型袋（選用本地布行剩餘碎布，象徵 關係重塑與重生）、手帶環保袋（由舊牛仔褲升級再造，可作時尚手帶，拆開變成環保袋），以及鎖 匙扣（糅合中國繩結和巴基斯坦繡花布藝而成，向離鄉別井的南亞裔母親致敬，同時象徵文化融合）。

是次展覽從產品設計、品牌故事到場地佈置，均由學員發揮創意並親自策劃。部分學員計劃建立個人品牌、尋求職涯轉型，另有學員希望兼顧家庭之餘，亦可發展個人事業。印度裔學員Humaiya表示，「我由害怕出錯而不敢開口，蛻變成敢於分享自己的想法。這段學習歷程不但教會我市場營銷、理財素養及產品設計等實用技能，亦改變了我看待自己與未來的方式」。

「編織她故事」展覽

日期：2026年5月9日及10日（星期六及日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：中環街市二樓主樓梯（北）