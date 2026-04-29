DSE2026｜中史必答題考國共內戰、文革　問四人幫如何令時局動盪

中學文憑試中國歷史科今日開考，卷一必答部份問及明初君主集權和國共內戰，選答部份則考問春秋戰國、安史之亂、晚清洋務運動和維新運動、民初軍閥混戰等。當中，有題目涉文化大革命，指「反黨集團」人物，即「四人幫」如何令時局動盪。



中學文憑試中國歷史科今日開考。(考評局圖片)

文憑試中史科卷一分兩部份，必答部份問及明初君主集權的負面影響、國民黨在國共內戰戰敗原因。

選答部份設甲乙兩部份，考生每部各選一題，共答兩題。題目問及春秋戰國、安史之亂、晚清洋務運動和維新運動、民初軍閥混戰等。另有題目考文化大革命，引用歷史圖片，要求考生辨別墜機身亡的主角，解釋他外逃原因；亦問及「反黨集團」的統稱，以及「反黨集團」人物如何令時局動盪。

至於卷二方面，設有6個單元，考生選一個單元、從中「三選二」作答。今屆考生可選擇不應考卷二，僅考卷一，成績最高只可獲5級。

有題目問及「文化大革命期間，傳統文化在內地受到怎樣的衝擊？為甚麼改革開放後儒家文化在內地漸受重視?」，亦有問及鴉片戰爭前廣州十三行組織、明代科舉制度特色、婦女在內地抗戰期間的貢獻。