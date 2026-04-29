港鐵金澤培：探索與內地企業拼船出海 提供「鐵路與社區」方案
港鐵前行政總裁金澤培今年元旦起「升呢」任港鐵主席。他今日（29日）指出，現時正推展新一輪大型鐵路建設，已落實的六個新鐵路項目，未來連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區，包括明年落成的古洞站將是港鐵第100個落成車站，形容意義非凡。他指這些新社區不僅會是市民安居之所，更將成為推動創新科技及經濟增長的新引擎。
金澤培表示，未來港鐵探索與內地企業合作「拼船出海」﹐提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵的國際專業品牌。
金澤培今天與傳媒參觀「項目工程創建空間」項目，他在午宴上表示，他在港鐵工作30多年，見證一間年輕本地鐵路公司，經歷多個鐵路建造周期，發展至今有99個車站，遍布18區，業務亦拓展到內地及海外，以「推動城市前行」為使命。
他以剛加入公司參與的機場快線及東涌線為例子，指帶動西九龍成為新CBD、青衣由油庫發展成宜居宜業社區，以及東涌由小漁村發展為居住超過20萬人、亦兼具旅遊功能嘅新市鎮。
他指鐵路建設不是單一工程，而是連繫市民生活、推動社區發展及提升城市通達性的關鍵基建。「鐵路＋社區」的綜合發展模式多年來在不同社區成功實踐，由最初的融資渠道，演變為今天讓港鐵同時肩負鐵路規劃、建設、營運及社區發展，多重角色並存，為可持續發展奠下基礎。
古洞站明年落成 金澤培：迎接項目落成後帶來增長機遇
明年落成的古洞站將是港鐵第100個車站，金澤培形容意義非凡。他指在落實各個新鐵路項目的過程中，港鐵投入資源開發以人工智能，物聯網(IoT)和大數據為基礎之科技及平台，以不斷提升項目進度、質量控制，以及乘客體驗設計等方面的管理，提質提效。
他又提到，北部都會區內多個關鍵項目對香港發展尤為重要，確保多項新鐵路項目按序推進是公司的重中之中，亦是公司對接國家「十五五」規劃，推動高質量發展的重要一環。港鐵會一如既往為機遇作好準備，為挑戰做好規劃，迎接項目逐一落成後帶來的增長機遇。
未來繼續扎根香港 同時拓展內地及海外業務
金澤培表示，未來港鐵將繼續扎根香港，同時拓展內地及海外業務，與各地夥伴合作，把多年累積的專業經驗推廣至不同城市，亦探索與內地企業合作「拼船出海」﹐提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵的國際專業品牌。
金澤培：把鐵路、物業及周邊社區發展成更智慧出行與生活平台
金澤培表示，在創新科技應用方面，港鐵在推動「智慧鐵路」的工作已建立一定基礎，公司不同業務每個環節都以可靠、安全、以人為本的方式推進科技應用。他指董事局亦全力支持團隊，以大數據、創新科技賦能，把握人工智能更普及應用的機遇，把鐵路、物業及周邊社區，發展成一個更智慧、更無縫連接的城市出行與生活平台。
配合大型盛事及與人氣IP合作 帶動人流及商業活力
金澤培又指出，支持思維創新十分重要，港鐵近年積極配合大型盛事及與人氣IP合作等，以創新活動及顧客體驗帶動人流及商業活力。他表示，公司在管理團隊領導下，相關工作會深化推進，並訂定帶動人流及消費的清晰策略，進一步聯動鐵路與商場，形成更一體的出行及消費布局。