港鐵金澤培：探索與內地企業拼船出海　提供「鐵路與社區」方案

港鐵前行政總裁金澤培今年元旦起「升呢」任港鐵主席。他今日（29日）指出，現時正推展新一輪大型鐵路建設，已落實的六個新鐵路項目，未來連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區，包括明年落成的古洞站將是港鐵第100個落成車站，形容意義非凡。他指這些新社區不僅會是市民安居之所，更將成為推動創新科技及經濟增長的新引擎。



金澤培表示，未來港鐵探索與內地企業合作「拼船出海」﹐提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵的國際專業品牌。



港鐵主席金澤培表示，「鐵路＋社區」的綜合發展模式多年來在不同社區成功實踐。(港鐵圖片)

金澤培今天與傳媒參觀「項目工程創建空間」項目，他在午宴上表示，他在港鐵工作30多年，見證一間年輕本地鐵路公司，經歷多個鐵路建造周期，發展至今有99個車站，遍布18區，業務亦拓展到內地及海外，以「推動城市前行」為使命。

他以剛加入公司參與的機場快線及東涌線為例子，指帶動西九龍成為新CBD、青衣由油庫發展成宜居宜業社區，以及東涌由小漁村發展為居住超過20萬人、亦兼具旅遊功能嘅新市鎮。

港鐵主席金澤培表示，現時落實的六個新鐵路項目，未來連接北部都會區、屯門及大嶼山新社區。(港鐵圖片)

他指鐵路建設不是單一工程，而是連繫市民生活、推動社區發展及提升城市通達性的關鍵基建。「鐵路＋社區」的綜合發展模式多年來在不同社區成功實踐，由最初的融資渠道，演變為今天讓港鐵同時肩負鐵路規劃、建設、營運及社區發展，多重角色並存，為可持續發展奠下基礎。

港鐵主席金澤培和企業事務及品牌總監蔡少綿在傳媒午宴上分享港鐵過去未來資訊。(港鐵圖片)

古洞站明年落成 金澤培：迎接項目落成後帶來增長機遇

明年落成的古洞站將是港鐵第100個車站，金澤培形容意義非凡。他指在落實各個新鐵路項目的過程中，港鐵投入資源開發以人工智能，物聯網(IoT)和大數據為基礎之科技及平台，以不斷提升項目進度、質量控制，以及乘客體驗設計等方面的管理，提質提效。

他又提到，北部都會區內多個關鍵項目對香港發展尤為重要，確保多項新鐵路項目按序推進是公司的重中之中，亦是公司對接國家「十五五」規劃，推動高質量發展的重要一環。港鐵會一如既往為機遇作好準備，為挑戰做好規劃，迎接項目逐一落成後帶來的增長機遇。

東涌綫延綫項目下的東涌東站平頂（港鐵圖片）

未來繼續扎根香港 同時拓展內地及海外業務

金澤培表示，未來港鐵將繼續扎根香港，同時拓展內地及海外業務，與各地夥伴合作，把多年累積的專業經驗推廣至不同城市，亦探索與內地企業合作「拼船出海」﹐提供可持續的「鐵路與社區」發展方案，延續港鐵的國際專業品牌。

港鐵智慧項目管理「智慧工程管控中心」。（港鐵圖片）

港鐵智能保養「綜合輪對維修中心」（iWMC）。（港鐵圖片）

港鐵智能工地管理平台 Smart Site Management Platform (SSMP)。（港鐵圖片）

金澤培：把鐵路、物業及周邊社區發展成更智慧出行與生活平台

金澤培表示，在創新科技應用方面，港鐵在推動「智慧鐵路」的工作已建立一定基礎，公司不同業務每個環節都以可靠、安全、以人為本的方式推進科技應用。他指董事局亦全力支持團隊，以大數據、創新科技賦能，把握人工智能更普及應用的機遇，把鐵路、物業及周邊社區，發展成一個更智慧、更無縫連接的城市出行與生活平台。

港鐵Innovation Hub「虛擬實景設計協調 VR for Design Coordination」。（港鐵圖片）

港鐵Innovation Hub 「擴增實境巡查 AR for Site Inspection」。（港鐵圖片）

港鐵Innovation Hub「全封閉 8K 沉浸式投影空間 Reality Lab」。（港鐵圖片）

港鐵Innovation Hub項目「工程創建空間」。（港鐵圖片）

配合大型盛事及與人氣IP合作 帶動人流及商業活力

金澤培又指出，支持思維創新十分重要，港鐵近年積極配合大型盛事及與人氣IP合作等，以創新活動及顧客體驗帶動人流及商業活力。他表示，公司在管理團隊領導下，相關工作會深化推進，並訂定帶動人流及消費的清晰策略，進一步聯動鐵路與商場，形成更一體的出行及消費布局。

港鐵商場在晚間舉行音樂會。（港鐵圖片）

港鐵商場圍方舉行「大圍生活節」。（港鐵圖片）