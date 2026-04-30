居屋2025｜今起可申請　啟陽苑最搶手　慈父代子交表：首期盡幫

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑／綠置居2025／盛緻苑／白居二】「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃今日（30日）起同步接受申請，在樂富房委會客務中心，有市民到場交表申請居屋。他們都表示心儀今期「樓王」啟德啟陽苑，稱地點好、交通方便。



有父親到場為剛投身社會的兒子交表，首期方面「幫到幾多咪幾多」，「香港地邊個咁有能力下下買到私人樓！」



「居屋2025」等三項計劃今日（30日）起同步接受申請，有市民到樂富房委會客務中心，交表申請居屋。（湯致遠攝）

有市民到場取申請表及售樓資料。（湯致遠攝）

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【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

下午在房委會客務中心，來交表的人不算多，由於綠表可在屋邨辦事處遞交，故大部分到場人士都是白表申請者。中心亦放置今期五個新推售居屋的單位模型，有不少人參觀，亦有不少人到場取表，甚至即場填表。

賴先生今日到場代兒子交表，稱兒子剛投身社會，首期方面會幫忙，「幫到幾多咪幾多」。（湯致遠攝）

賴先生今日到場代兒子交表，稱兒子剛投身社會，首期方面會幫忙，「幫到幾多咪幾多」。（湯致遠攝）

賴先生是黃大仙的公屋戶，今日到場代兒子交表，稱最心儀啟德啟陽苑，因為地點、環境都好，交通亦方便，不過坦言未必抽中，其他新盤即使地點較偏遠，亦非不會考慮。他又透露兒子剛投身社會，能力有限，首期方面當然會幫忙。

幫到幾多咪幾多，呢樣嘢個個父母都係咁㗎啦.......而家私人樓咁貴，香港地邊個咁有能力下下買到私人樓。

賴先生的兒子曾向隅數次，賴先生坦言，今次部分單位撥予宏福苑災民，相信今次抽中可揀樓的機會比較少，指「呢個係正常」，遇到不幸事件亦無辦法，「樣樣嘢都係講運氣嘅啫」。

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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樂富房委會客務中心設有今期五個新推售居屋的單位模型，有不少人參觀。（湯致遠攝）

有市民即場填申請表。（湯致遠攝）

與兒子同住的黃女士雖然在元朗上班，但認為啟陽苑位處市區，對年輕人較為方便。（湯致遠攝）

白表申請人黃女士現時正租住已補價居屋，稱近年儲夠錢，故有意置業，「有機會咪抽下」，是第一次申請。她同樣心儀啟德啟陽苑，雖然在元朗上班，但因與兒子同住，認為啟陽苑位處市區，對年輕人較為方便。提到今次部分單位撥予宏福苑災民，她亦認為今次機會小了，笑言也是「博一個機會」。

今期居屋推售五個新發展項目，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑，共提供接近7,000個單位予綠白表人士。申請為期三個星期，5月20日晚上7時截止，預計今年第二季攪珠，第四季開始揀樓。