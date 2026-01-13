啟德青年宿舍RUNWAY1331招租　近400個床位　房間日均租金100元起

為回應本港青年的居住需要，再有青年宿舍登場。位於啟德跑道區全新在港青年宿舍「RUNWAY1331」，設有近400個床位，日均租金由約100元至230元，目前已開始接受入住申請，首批租戶可於2026年正式入住。



中國旅遊集團旗下博盛文旅有限公司與公寓運營商iRENT，近日簽訂管理合作協議，聯手打造「RUNWAY1331」青年宿舍項目。該項目位於啟德跑道區，毗鄰啟德核心區、鄰近郵輪碼頭及多個私人豪宅項目。設有專屬園區接駁車，直達啟德港鐵站。

房間面積由156.4呎起 日均租金100元起

房間戶型方面，涵蓋單人套房、海景單人套房、雙人套房以及海景雙人套房四款戶型，房間面積由約156.4平方呎起，日均價由約100元至230元。部分房間可享部分維港海景。房間內備有家具、家電、無線上網以及獨立衛浴空間，住戶只需提包入住。

項目租期靈活，目前已開始接受入住申請，首批租戶可於2026年正式入住。

設有一系列配置

為配合住戶的生活需要，項目設有一系列配置，包括在公共區設有匹克球場、滑板公園、閱讀角及洗衣房同時又針對保安需要，項目除設有智能保安管理系統外，團隊亦會每日進行三次保安巡邏，以及實施出入登記管理。另外，iRENT管理團隊亦會提供24小時緊急支援服務，涵蓋清潔及維修等專業範疇，並定期舉辦文化活動。

iRENT 創辦人許沛文表示，公司助力博盛文旅有限公司打造「RUNWAY1331」園區，是以「推動在港青年全面發展」為核心方向，為在港工作及生活的青年，提供一個兼具便捷及高性價比的居住空間，切實解決在港青年居住成本高且房源品質參差的困難。

iRENT 創辦人許沛文（圖左） ，博盛文旅有限公司董事長王緒志（圖右）。