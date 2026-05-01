宏福苑上樓｜第12日共130戶511人上樓　錄7宗求警個案涉財物損失

大埔宏福苑居民分批上樓第12日（5月1日），政務司副司長辦公室晚上公布，開放的宏泰閣中層的5個樓層及宏建閣高層的11個樓層，共130戶511人上樓，進出大廈的平均時間是2小時26分鐘。相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物；以及2宗市民身體不適的求助個案、一宗個案需要尋求心理輔導服務。



5月1日，宏福苑宏泰閣及宏建閣的居民回家執拾。（夏家朗攝）

70%居民逗留少於3小時 最短逗留17分鐘

政務司副司長辦公室表示，今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是17分鐘，最長的是3小時56分鐘，約70%的居民逗留時間少於3小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約6%的居民逗留時間少於一小時。

另外，今日總共有83戶160人上落大廈不止一次，其中52戶113人多走一次；24戶37人多走兩次；6戶8人多走三次；以及1戶2人多走五次。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和2宗市民身體不適的求助個案，以及一宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中3宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；而餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。