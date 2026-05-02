2.28億六合彩｜食全餐可賺8800萬？　曾有$440買49號碼中1789萬

【六合彩號碼】馬會為慶祝六合彩推出50周年，推出兩期50周年金多寶攪珠。首期今晚（5月2日）舉行，估計幸運兒10元一注獨中可得巨額橫財2.28億元。直至下午近5時，投注額已近3億元。根據馬會資料，買齊49個號碼「食全餐」，10元一注的話，總投注額為1.4億元，即如一注獨中，可「獲利」至8,800萬元。



食全餐博頭獎有無可能？去年新春金多寶有幸運兒投注10元買六個號碼單式彩票，捧走1.93億元；不過也有如2019年新春金多寶，攪出19、29、39、49，「離譜」地出現7張彩票、共六注中頭獎，每10元一注派彩1,666萬元，可見天價「食全餐」有一定風險，而該期有一張彩票買「5膽拖全餐」彩票中頭獎，雖以10元一注投注，但其實總額只是440元，即等同買44注，連同中一注二獎（五個膽號碼加特別號碼）及42注三獎，總獎金得17,894,320元。



六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票，有市民拍照作紀錄。（葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票，有市民拍照作紀錄。（葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票，有市民拍照作紀錄。（葉志明攝）

+ 3

六合彩50周年金多寶第一期 頭獎10元一注獨中可破紀錄得2.28億

六合彩50周年金多寶第一期今晚攪珠，金多寶高達1.85億元，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2.28億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎派彩基金。各投注站今日人頭湧湧，除了本地居民，也有不少趁五一黃金周來港的內地遊客，也來買個希望。

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票。（葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，在中環史丹利街投注站，有市民悉心揀選號碼。（葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票，馬會派員在場指示排隊。（葉志明攝）

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票，馬會派員在龍尾指示排隊。（葉志明攝）

頭獎一注中料可得2.28億 「食全餐」投注額1.4億有得博？

想必中，就要買齊49個號碼複式彩票，即所謂「食全餐」，以10元一注計，總投注額要近1.4億元（139,838,160元），而馬會估計50周年金多寶如10元一注獨中，可得2.28億元，即有機會賺8,800萬元或更多。但萬一有另一張10元一注彩票中獎，則平分只得1.14億元，即蝕2,600萬元。

其實「食全餐」投入的1.4億元，先有46%或6,433萬元撥作徵稅（25%）、獎券基金(15%)及馬會獎券有限公司佣金(6%) ；餘下的7,551萬元當中，少於45％或3,400萬元「回籠」至頭獎派彩基金。

今年2月新春金多寶 5注頭獎瓜分2.1億

事實上，去年新春金多寶就有頭獎幸運兒，是以「最低消費」、即買10元一注的6個號碼單式彩票中獎，獲得破紀錄派彩1.93億元彩金。而今年2月21日新春金多寶，頭獎基金達比預期多1,000萬元，達2.1億元，結果有5注中頭獎，每10元一注派彩4,218萬元，可見「食全餐」風險極大。

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，在中環史丹利街投注站，有市民悉心揀選號碼。（葉志明攝）

2019年新春金多寶7張中頭獎彩票 6張為複式彩票

有人會買複式彩票，不過其實是揀選部份重複號碼。2019年新春金多寶共有7張彩票中頭獎，據馬會公布，當中只有一張是買6個號碼單式彩票，且為「電腦飛」；其他六張均為複式彩票，分為四種投注方式，7個及8個號碼複式彩票各有兩張，餘下一張為14個號碼複式自選彩票，另一張為5膽拖全餐自選彩票。

2019年2月9日六合彩新春金多寶攪珠及派彩結果。 (馬會網頁截圖）

買複式彩票可揀5元一注 中獎屬「半注中」 可得彩金減半

複式7個號碼即買7注，以10元一注計，投注額為70元；複式8個號碼不是8注，而是共28注，以10元一注計，投注額為280元，如買5元一注則減半至140元。5元一注彩票如中獎，幸運兒可得彩金金額減半，即所謂「半注中」。

+ 6

14個號碼複式彩票投注額要3萬 2019年一幸運兒省1.5萬少收833萬

至於買14個號碼複式彩票，共計3,003注，以10元一注計，投注額30,030元，5元一注的話仍需15,015元。2019年新春金多寶其中一名中頭獎幸運兒，就選擇後者，因此當時頭獎10元一注派1,666萬元，只可得833萬元，另可能有二至七獎獎項，視乎其所選的14個號碼有多少個攪出。

最低$220買齊49個號碼 實為5膽拖另外44個號碼

想買齊49個號碼，可揀5膽拖全餐，以10元一注投注，但其實總額只是440元，即等同買44注，全部彩票有5個號碼是相同。若5元一注則投注額為220元，為買齊49個號碼最低消費。

據馬會公布，2019年新春金多寶7張中頭獎彩票當中，就有一張5膽拖全餐，幸運兒所選的5個「膽號碼」，均是六個攪出的正選號碼其中五個，而非特別號碼，故中一注頭獎；由於44個「腳號碼」中包括特別號碼，故也中一注二獎（5個膽號碼加特別號碼），另其餘42注因五個「膽號碼」都中，故再中42注三獎，總獎金得17,894,320元。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



+ 18

▼2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億元▼

