五一首兩日內地旅客50萬 高去年同期總數 旺角星際城市今爆場
【五一黃金周／內地旅客／星際城市】內地五一黃金周第二日（2日）繼續有大批旅客訪港，商場也被帶動人流，其中旺角星際城市「爆場」，等待進入商場的人群導致行人路嚴重擠塞。
入境事務處公布，截至晚上9時，內地旅客訪港錄25.7萬人次，比去年全日只差一萬人，而昨日（1日）錄得25.1萬人次，按年升13.3%，即目前五一黃金周內地客累計50.8萬人次，已超過去年首兩總數，至少4%。
旅遊促進會總幹事崔定邦讚揚成績非常理想，相信接下來3日情況持續。他分析指，由於過去兩年政府對外加強旅遊宣傳，成功建立屬於香港的旅遊品牌，加上內地近月國際航班取消，影響到中長途旅客改到大灣區旅遊，以致內地客數量高於去年。
五一黃金周第二日星際城市 進商場人群塞爆行人路
內地五一黃金周踏入第二日（2日），繼續有大批旅客訪港，本港多個景點人頭湧湧，也帶動商場人流。其中位於旺角的星際城市「爆場」，因商場內集合多間攝影器材店舖，而內地Z世代流行復古熱潮，菲林相機及拍立得成為他們的潮流玩物，因此近年深受內地旅客歡迎。
星際城市多間商戶趁五一黃金周，針對內地旅客推出減價活動，今日人流相比以往更為暢旺。根據本地攝影迷社交平台的資訊，今午近3時商場外擠滿人群，以致來往彌敦道及西洋菜南街的行人路嚴重阻塞，有網民提醒︰「現在人聲頂肺（沸），個人建議如無需要，不要冒進……」
入境處︰截至晚上9時 25.7萬內地旅客訪港
入境事務處晚上公布，截至晚上9時，錄得出入境108.6萬人次，當中入境佔54.9萬人次，出境佔53.7萬人次。
其中港人離境合計33萬人次。若不計及港珠澳大橋口岸，當中有27萬人次經陸路口岸北上，羅湖口岸人次最多，佔7.9萬人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），佔7萬人次。其他口岸方面，港人經機場離境佔1.6萬人次，港珠澳大橋口岸則佔3.8萬人次。
內地旅客方面，經各海陸空口岸來港合計25.7萬人次，當中落馬洲支線最多，佔6.9萬人次，其次是西九龍高鐵站，佔4.8萬人次。
五一黃金周首兩日內地旅客高於去年同期
若翻查資料，去年今日內地旅客訪港共計26.7萬人次，即高出一萬人次，但考慮到距離翌日零時零分尚有3小時，估計最終數字持平，至於昨日錄得25.1萬人次，按年增2.9萬，升幅達13.3%。換言之，目前五一黃金周內地旅客累計有50.8萬人次，整體高於去年同期。
旅監局︰第二日共292個內地團入境 共約1.2萬人次
旅遊監管局同日公布，截至下午2時，共接獲逾800個內地行團，登記在內地五一黃金周（5月1日至5月5日）期間訪港，涉及旅客約3萬人次。當中292團今日到港，共約1.2萬人次，整體秩序保持良好。
每日派員到註冊商店及餐廳等巡查 嚴厲打擊違規行為
旅監局又指，在內地五一黃金周期間，每日會派員到較多內地團旅客到訪的主要口岸、熱門旅遊景點、註冊商店及餐廳等巡查，協調旅行團的人流及行程，並會加強巡查及執法力度，提醒旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》，嚴厲打擊違規行為。
崔定邦讚成績非常理想 料兩因素吸引更多內地客到港
旅遊促進會總幹事崔定邦表示，五一黃金周首兩日內地旅客超出50萬人次，高於去年同期的數據，讚揚成績非常理想，相信接下來3日仍然會繼續有大批旅客訪港。
崔定邦分析指，由於過去兩年政府對外加強旅遊宣傳，內地人對香港的印象改變，除了既有的旅遊景點外，還會想到醫療美容，大學文化等，成功建立屬於香港的旅遊品牌，另外內地近月國際航班取消，也影響到中長途旅客改到大灣區旅遊。
香港絕對係跨境旅遊，因為需要申請簽證，但香港又能夠配合大灣區旅遊體驗，所以係有呢個優勢。