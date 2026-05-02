五一首兩日內地旅客50萬　高去年同期總數　旺角星際城市今爆場

【五一黃金周／內地旅客／星際城市】內地五一黃金周第二日（2日）繼續有大批旅客訪港，商場也被帶動人流，其中旺角星際城市「爆場」，等待進入商場的人群導致行人路嚴重擠塞。



入境事務處公布，截至晚上9時，內地旅客訪港錄25.7萬人次，比去年全日只差一萬人，而昨日（1日）錄得25.1萬人次，按年升13.3%，即目前五一黃金周內地客累計50.8萬人次，已超過去年首兩總數，至少4%。



旅遊促進會總幹事崔定邦讚揚成績非常理想，相信接下來3日情況持續。他分析指，由於過去兩年政府對外加強旅遊宣傳，成功建立屬於香港的旅遊品牌，加上內地近月國際航班取消，影響到中長途旅客改到大灣區旅遊，以致內地客數量高於去年。



內地五一黃金周第二日，旺角星際城市人頭湧湧。（Kenneth Wong提供圖片）

五一黃金周第二日星際城市 進商場人群塞爆行人路

內地五一黃金周踏入第二日（2日），繼續有大批旅客訪港，本港多個景點人頭湧湧，也帶動商場人流。其中位於旺角的星際城市「爆場」，因商場內集合多間攝影器材店舖，而內地Z世代流行復古熱潮，菲林相機及拍立得成為他們的潮流玩物，因此近年深受內地旅客歡迎。

星際城市多間商戶趁五一黃金周，針對內地旅客推出減價活動，今日人流相比以往更為暢旺。根據本地攝影迷社交平台的資訊，今午近3時商場外擠滿人群，以致來往彌敦道及西洋菜南街的行人路嚴重阻塞，有網民提醒︰「現在人聲頂肺（沸），個人建議如無需要，不要冒進……」

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，大批旅客排隊乘坐中環摩天輪。（夏家朗攝）

入境處︰截至晚上9時 25.7萬內地旅客訪港

入境事務處晚上公布，截至晚上9時，錄得出入境108.6萬人次，當中入境佔54.9萬人次，出境佔53.7萬人次。

其中港人離境合計33萬人次。若不計及港珠澳大橋口岸，當中有27萬人次經陸路口岸北上，羅湖口岸人次最多，佔7.9萬人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），佔7萬人次。其他口岸方面，港人經機場離境佔1.6萬人次，港珠澳大橋口岸則佔3.8萬人次。

內地旅客方面，經各海陸空口岸來港合計25.7萬人次，當中落馬洲支線最多，佔6.9萬人次，其次是西九龍高鐵站，佔4.8萬人次。

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五一黃金周首兩日內地旅客高於去年同期

若翻查資料，去年今日內地旅客訪港共計26.7萬人次，即高出一萬人次，但考慮到距離翌日零時零分尚有3小時，估計最終數字持平，至於昨日錄得25.1萬人次，按年增2.9萬，升幅達13.3%。換言之，目前五一黃金周內地旅客累計有50.8萬人次，整體高於去年同期。

旅監局主席林詩棋率領旅監局職員在熱門旅遊景點向旅客派發宣傳單張。（旅監局圖片）

旅監局︰第二日共292個內地團入境 共約1.2萬人次

旅遊監管局同日公布，截至下午2時，共接獲逾800個內地行團，登記在內地五一黃金周（5月1日至5月5日）期間訪港，涉及旅客約3萬人次。當中292團今日到港，共約1.2萬人次，整體秩序保持良好。

旅監局巡查入境旅行團註冊商店行政計劃下的註冊商店。（旅監監圖片）

每日派員到註冊商店及餐廳等巡查 嚴厲打擊違規行為

旅監局又指，在內地五一黃金周期間，每日會派員到較多內地團旅客到訪的主要口岸、熱門旅遊景點、註冊商店及餐廳等巡查，協調旅行團的人流及行程，並會加強巡查及執法力度，提醒旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》，嚴厲打擊違規行為。

五一黃金周首兩日內地旅客超50萬人次，旅遊促進會總幹事崔定邦讚揚是非常理想的成績。（資料圖片）

崔定邦讚成績非常理想 料兩因素吸引更多內地客到港

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，五一黃金周首兩日內地旅客超出50萬人次，高於去年同期的數據，讚揚成績非常理想，相信接下來3日仍然會繼續有大批旅客訪港。

崔定邦分析指，由於過去兩年政府對外加強旅遊宣傳，內地人對香港的印象改變，除了既有的旅遊景點外，還會想到醫療美容，大學文化等，成功建立屬於香港的旅遊品牌，另外內地近月國際航班取消，也影響到中長途旅客改到大灣區旅遊。

香港絕對係跨境旅遊，因為需要申請簽證，但香港又能夠配合大灣區旅遊體驗，所以係有呢個優勢。 旅遊促進會總幹事崔定邦