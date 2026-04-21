灣仔金輝點心不敵加租或面臨結業　老闆曾任龍門酒樓大廚手製點心

【結業潮／金輝點心茶餐廳／灣仔老店】位於灣仔春園街的「金輝點心茶餐廳」開業逾20年，老闆曾在已結業的灣仔龍門酒樓任大廚，後來自行創業開餐廳養活家人，每日清晨回店製作點心，為本港買少見少的手工點心餐廳。女少東日前在網上公布，由於香港的經濟狀況太差，縱使餐廳已苦撐多時，惟業主最近加租，更「突然間反口租咗畀第二個」，未來一兩個月只能光榮結業。



女少東隨後補充指，業主在得知結業的消息後，突然通知可商討減租，父親則回應指「做埋今個月再考慮」，她認為最主要取決於業主減租的幅度，又強調不論作出什麼決定都會繼續通知大家。



若未能與業主達成租金的共識，金輝點心茶餐廳將於未來一兩個月結業。（Threads／krystal.27__圖片）

金輝點心茶餐廳的點心全由人手製作。（OpenRice／Eggish圖片）

女少東︰香港經濟狀況太差 業主加租只能光榮結業

金輝點心茶餐廳屹立灣仔春園街20多年，女少東近日在社交平台Threads發文公布，香港的經濟狀況太差，縱使餐廳已苦撐多時，惟業主最近加租，原本家人與業主已就減租達成共識，並準備續約，未料「突然間反口租咗畀第二個」，未來一兩個月只能光榮結業。

女少東續表示，父親曾是灣仔龍門酒樓的大廚，後來自行創業開餐廳養活他們一家人，每日清晨回店製作點心，包括市面少見的傳統點心燒腩卷等。她又指全人手製作的傳統點心已買少見少，餐廳除了提供傳統點心外，也有蒸魚飯及烚菜等，結業前將會延長營業至晚上10時。

爸爸平時比較低調，唔鍾意大肆宣揚，不過我都想偷偷地幫佢宣傳吓，唔想浪費咗佢最後嘅心血。 金輝點心茶餐廳太子女

餐廳除了提供傳統點心外，也有蒸魚飯及烚菜等。圖為豉汁蒸鯇魚外賣。（OpenRice／Waterson圖片）

業主得悉消息後通知可減租 是否續租取消減租幅度

女少東翌日發文補充，業主在得知結業的消息後，突然通知可商討減租，其後父親回應指「做埋今個月再考慮」。她強調不論是否續租、搬店或是繼續結業的決定，都會在網上向大家公布，最主要取決於視乎業主減租的幅度。

此外，灣仔機利臣街開有一間名為「金輝點心」的餐廳。女少東透露，該店過去曾是他們一家的分店，惟後來已轉手，因此兩者的關係只是同名。