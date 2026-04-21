結業潮｜大埔鴻運燒烤煌佐敦蝦蝦燒公布「收爐」　曾推優惠挽救

香港飲食業步入寒冬，有兩間燒烤場即將結業。位於大埔汀角路的鴻運燒烤煌在社交平台宣布，將營業至下周日（26日） ，結業公告寫有「多謝大家多年光顧及支持，有緣再聚」；位於佐敦的蝦蝦燒，則宣布在5月17日結束營業，感謝顧客支持「每一單光顧、每一張笑臉、每一句鼓勵，我哋都銘記於心，滿心感恩」。



兩店均曾推出任食優惠，惟仍難逃結業命運。有網民留言表達不捨，感嘆道「又冇一個地方玩，香港真係變咗死城」。



大埔汀角路鴻運燒烤煌入口。（Facebook@鴻運燒烤煌）

大埔汀角路鴻運燒烤煌提供多款燒烤食品。（Facebook@鴻運燒烤煌）

大埔鴻運燒烤煌4.26結業 感謝顧客支持稱「有緣再聚」

位於大埔汀角路的鴻運燒烤煌，佔地約5萬平方呎，推出4小時任食，星期一至五中午12時至晚上11時，成人收費180元一位；星期六、日及公眾假期，成人收費則為200元一位。燒烤食品包括沙嗲一口牛、泰式豬頸肉等，會不時更新食品種類。燒烤場又設超大型充氣滑梯等娛樂設施，讓家長可帶小朋友來放電。

燒烤場設超大型充氣滑梯等娛樂設施。（Facebook@鴻運燒烤煌）

食客：這裏是小朋友生日會其中一個指定地點

店方在社交平台Facebook公布僅營業至本月26日，並在帖文中指「多謝大家多年光顧及支持，有緣再聚！」

有網民留言直指，「下，又冇一個地方玩，香港真係變咗死城！」有人嘆未能及時光顧，「仲諗住下個月嚟試下添」；有食客感可惜，「可惜吖，這裏是小朋友生日會其中一個指定地點」。

蝦蝦燒在社交平台Facebook宣布結業。（Facebook@蝦蝦燒 Cooking haha）

位於佐敦白加士街永富大廈的蝦蝦燒，曾推出5小時任食救市，惟終難逃結業命運。（Facebook@蝦蝦燒 Cooking haha）

佐敦蝦蝦燒5.17結業 感恩與客人相處時光

位於佐敦白加士街永富大廈的蝦蝦燒，主打海鮮燒烤放題，食客可在餐桌旁的魚缸撈大頭蝦作燒烤，店方更曾推出5小時任食救市，惟終難逃結業命運。店方在社交平台Facebook宣布於5月17日結業，並指「由開業至今，我哋好榮幸，可以陪伴好多人度過生日喜悅、母親節父親節溫馨時刻、學生畢業嘅歡欣時光，亦見證過無數公司春茗、朋友相聚嘅快樂畫面。每一單光顧、每一張笑臉、每一句鼓勵，我哋都銘記於心，滿心感恩。」

有網民在帖文下留言，指「太可惜了。性價比咁高既餐廳。」另有人表示：「我兩個仔仔都會去，邊燒邊打邊爐，又少一個好去處，不捨得。」不過，亦有食客指，餐廳收費太貴，環境較迫及嘈吵。