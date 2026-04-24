扎根46年利苑酒家旺角店4.28結業　曾獲米芝蓮二星　集團最老分店

曾獲米芝蓮二星推介、有46年歷史的利苑酒家旺角分店，將於下周二（28日）結束營業。《香港01》致電該店查詢，獲店員確認當日為最後營業日。翻查資料，該店1980年在旺角洗衣街開業，是集團現存歷史最悠久分店。



有46年歷史的利苑酒家旺角分店，將於下周二（28日）結束營業。（官網圖片）

有46年歷史的利苑酒家旺角分店，將於下周二（28日）結束營業。（官網圖片）

1980年開設的旺角洗衣街分店曾於2012年獲米芝蓮二星。店員今日（24日）傍晚向《香港01》確認結業消息，指昨日才收到公司的通知，但公司未有交代原因。根據《香港．社實》報道指，該分店近年生意不俗，舖位屬東主自置物業，但物業日久或需維修，惟相關支出未有安排，影響業主決定另作部署。《香港01》曾就相關消息向店員查詢，對方稱不清楚。

利苑素有「粵菜黃埔軍校」及「名人飯堂」之稱，由陳樹杰創辦，1973年在深水埗開設首間店舖，五年後搬至油麻地，品牌亦逐步走向連鎖化，並拓展至新加坡及內地市場。至於旺角分店則在1980開設，是擴充的首間分店，曾於2012年獲米芝蓮二星，後於2014年降回一星，近年未再列入米芝蓮名單。旺角店結業後，利苑在港仍有八間分店。